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Беременная Наргиз сильно ударилась из-за жестокого мужа
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Беременная Наргиз сильно ударилась из-за жестокого мужа 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Наргиз Закирова откровенно рассказала, что пережила домашнее насилие. Популярная исполнительница даже попала в больницу из-за побоев, а выйдя из клиники, поняла, что нужно подавать на развод.
Недавно Наргиз Закирова выпустила клип на песню «Нелюбовь». А накануне, 2 апреля, в Сети появилось видео со съемок, в котором женщины, снимавшиеся там, рассказали жуткие истории из своей личной жизни. Каждая из них сталкивалась с жестокостью со стороны близких. Эта беда не обошла и саму Наргиз.
Она столкнулась с агрессией, когда жила со своим мужем Ернуром Канайбековым. «К сожалению, мой второй брак с самого начала терпел фиаско, и я это прекрасно понимала, но мне казалось, что, наверное, что-то можно в этом изменить. Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку», — рассказала Закирова.
Дальше — больше. «Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни. Причина была совершенно нелепая. Я работала в ресторане. К нему приехали какие-то гости из его страны. Он попросил меня сесть к ним за стол, я отказала, потому что мне это было запрещено хозяином. Он промолчал, но после работы, когда мы сели в такси, мы доехали до нашего дома… И вдруг в какой-то момент он поворачивается, бьет меня в челюсть. Я падаю у изгороди, и он начинает запинывать меня ногами. Я встала и понимаю, что я не могу закрыть рот. Он мне сказал, что это за то, что я опозорила его перед друзьями и не села с ними за стол», — констатировала певица.
Наргиз отправилась в Больницу, где сделала снимки. После того, как она покинула клинику, муж на коленях просил у нее прощения, однако Закирова приняла твердое решение развестись. Певица призналась, что никогда не забудет тот взгляд, каким смотрел на нее муж и бил ее. «Как будто это был сам демон», — сказала артистка.
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