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«Это был сам демон»: Наргиз рассказала, как экс-муж ее избивал
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«Это был сам демон»: Наргиз рассказала, как экс-муж ее избивал 

Passion.ru 12 часов назад
Фото: Passion.ru
Финалистка «Голоса» и подопечная Макса Фадеева Наргиз выпустила новый клип на песню «Нелюбовь», а также backstage-видео. В последнем она фрагментами поведала о том, как экс-супруг Ернур Канайбеков неоднократно избивал ее.
«Мой второй брак с самого начала терпел фиаско, и я это прекрасно понимала, но мне казалось, что, наверное, что-то можно в этом изменить. Для меня было первым маячком, что, когда я была беременна, мой супруг сильно меня толкнул, и я ударилась головой об стенку. Через какое-то время после переезда в Америку началось самое страшное, что было в моей жизни», — призналась Наргиз.
Певица родила от этого мужчины своего единственного сына Ауэля, а затем ушла, забрав малыша и старшую дочь Сабину. Она не смогла простить Канайбекову домашнее насилие. «Я никогда не забуду взгляд, которым на меня смотрел Ернур, когда бил. Как будто это был сам демон», — заявила Наргиз. Сегодня звезда находится в процессе развода с третьим мужем Филиппом Бальзано, который тоже обижал супругу и ее детей.
Фото: Instagram
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