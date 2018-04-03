Suran рассказала о своих отношениях с Шугой из BTS

После того как поп-исполнительница Suran познакомилась с одним из участников в прошлом году, поклонники группы не переставали расспрашивать девушку об их отношениях. Наконец ее терпение лопнуло. дня назад в своем написала, что не влюблена в Шугу. «Нас с Шугой, с которым я познакомилась в прошлом году, связывает только музыка. И ничего больше». Девушка добавила, что очень переживает из-за насмешек и даже гневных комментариев в ее сторону, которые сыпятся на нее «24 часа в сутки, дней в году».

Подобная «травля» началась после того, как СМИ сообщили, что и участник встречаются. Еще одним поводом для распространения слухов стали совместные фотографии исполнителей, а также пост девушки, в котором она упомянуло слово «yoongi», означающее «блеск» и имеющее в корейском такое же написание, как имя ЮнГи.

«Я часто употребляю абстрактные выражения», — написала. — «Но у меня не было никаких дурных намерений, когда я писала это». Певица призналась, что долго думала, стоит ли удалить инста-пост, вызвавший столько негативных комментариев в ее адрес. В итоге девушка оставила публикацию, но осталась уверенна в том, что не все поклонники смогут понять ее и пойти навстречу.