Уже не скрыть: Боня сильно поправилась

После расставания с Алексом Смерфит Боня сильно изменилась, в том числе и внешне!

За последний год в жизни телеведущей случилось больше изменений, чем за предыдущие десять лет! После расставания с мультимиллионером Алексом Смерфитом Боня резко сменила место жительства… Ведь оставаться и дальше в Монако не было уже и смысла, закрутила роман с футболистом и изменилась внешне!

И мы сейчас не про цвет волос, который звезда поменяла уже несколько раз, а фигуру! Боня из худышки превратилась в роскошную женщину с аппетитными формами.

Так Боня выглядит сейчас

О том, что грудь телеведущей резко «выросла» заговорили еще осенью прошлого года. А тут еще… Боня подливала масла в огонь, выкладывая фото в купальнике все горячее и горячее!

Но, кажется, увеличился не только бюст! И сама Виктория сильно прибавила в весе.

Когда на днях звезда выложила фото в белом обтягивающем платье, поклоники тут же подметили несколько складок на ткане на уровне талии…

«Боня! Вам так намного лучше, не худейте», «Видимо, это любовь так на вас действует», «Осторожно! Не балуйтесь плюшками, а то с модельной карьерой будет покончено», — комментировали фотографию подписчики.

А так выглядела еще несколько месяцев назад

Что же до самой Виктории, то ее пару лишних килограмм, кажется, ничуть не волнуют. И она уже несколько дней наслаждается с дочкой красотами Лондона.

Напомним, о расставании телеведущей и ее гражданского мужа, бизнеса Алекса Смерфита, стало известно больше года назад. Тогда Алекса все чаще видели в компании других моделей, Боня же проводила все время с подругами.

Молчание первой нарушила сама Виктория, сообщив, что «лав-стори» закончилась, однако они с Алексом остаются хорошими друзьями и любящими родителями. И не обманула! Шестилетие маленькой Анджелины бывшие супруги отпраздновали вместе.

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