Что нужно знать про отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии могут быть прекрасным приключением, если вы не будете заранее относиться к ним слишком серьезно. И запомните эти 9 важных вещей.

Отношения на расстоянии требуют ресурсов

Временных, моральных и денежных. Да-да, вы не ослышались: билет на самолет стоит денег, и мы, конечно, допускаем, что ваш избранник из другой страны — греческий миллиардер, но не факт. Так вот: если он не миллиардер и не просто суперщедрый парень, вам придется тратиться на билеты. Приготовьтесь к тому, что аэропорт станет вашим вторым домом — и неважно, будете ли вы летать к своему избраннику или он к вам. Все эти встречи, расставания, слезы и поцелуи на публике куда круче выглядят в кино, чем в реальной жизни. Плавали, знаем.

На свидание вы ходите… в Skype

Отношения на расстоянии не подразумевают похода в кино по пятницам и в ресторан по субботам. Современные технологии многое нам позволяют — теоретически вы можете не только чокаться с монитором, но и смотреть сериалы вместе. Только вот вечеров на диване в обнимку все это, увы, не заменяет.

Забудьте про регулярный секс

Вы будете видеться раз в какой-то временной промежуток (раз в месяц, например). Все остальное время вам придется практиковать виртуальный секс (опять же, привет технологиям). В этом что-то, конечно, есть. Но чего-то нет: тепла, например.

Вы начинаете раздражать друзей

Потому что вы не отлипаете от телефона. Особенно в начале романа на расстоянии. Вам хочется все время быть на связи с любимым человеком, а вместе пойти на вечеринку вы физически не можете. Вот и получается, что он как бы идет на вечеринку с вами — в вашем смартфоне. И, поверьте, не все радуются такому гостю.

Вас постоянно пытаются утешить

Даже когда вы не просите и уверяете, что вам классно, и вас все устраивает. Всегда найдется кто-нибудь, кто сообщит вам, что расстояния проверяют чувства и вот это все. Поверьте, желающих поговорить об этом будет куда больше, чем вам хотелось бы. А еще найдутся те, кто захочет убедить вас в том, что вся ваша история — это «полная ерунда» и вообще не по-настоящему. Держитесь там, короче.

Вы не живете настоящим

Два варианта: либо прошлым, вспоминая недавнюю встречу, либо будущим — предвкушая новую. У вас даже специальный календарик для вычеркивания дней есть!

Вы завидуете другим парам

Несмотря на то, что вас все устраивает, вы все-таки немного завидуете вашим влюбленным друзьям, которые живут в одном городе. Конечно, вы ни за что в этом не сознаетесь, но это так.

Ваши свидания превращаются марафон

С непременным списком must do, который вы обычно составляете заранее. Еще бы, ведь вам столько всего нужно успеть сделать и сказать! В итоге просто расслабиться у вас, как правило, не получается.

Вы нервничаете

Даже если чувство ревности кажется вам совершенно незнакомым, вы не сможете вообще не думать о том, как проводит время ваш возлюбленный где-то там, в другой стране (а то и на другом континенте). И это, в общем, касается не только мыслей о том, есть ли у него кто-то еще. Мы живем в довольно опасном мире, и если он полдня не выходит на связь, вы вполне можете ощутить легкий мандраж. Или не очень легкий — зависит о того, какой вы контрол-фрик.