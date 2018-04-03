Роковая Анджелина Джоли рушит семью известного актера

Зарубежные СМИ утверждают, что Анджелина Джоли пытается увести из семьи известного голливудского актера Итана Хоука . Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и двое детей.

Анджелина Джоли и Итан Хоук давно знакомы. Они вместе снимались в фильме «Забирая жизни» и с тех пор являются друзьями. Однако в последнее время, отмечают пронырливые репортеры, одинокая Энджи по-другому взглянула на старого друга. Теперь Джоли напропалую флирует с 47-летним артистом.

"Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют друг другу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелина признавалась, что у нее в животе летают бабочки, когда она получает его сообщения", — цитирует человека из близкого окружения голливудской дивы Radar Online.

Все бы ничего, однако Итан Хоук уже десять лет как женат. Он воспитывает двоих дочерей и считается образцовым семьянином. Вряд ли такое положение дел радует его супругу. «Итан пока не пересек границу, но он прекрасно понимает, насколько красива и сексуальна Анджелина. Он засыпает ее комплиментами каждый раз, когда получает шанс. А Джоли, как всем известно, уже разлучила женатого мужчину с супругой», — рассказали журналистам знающие люди.