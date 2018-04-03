Как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты

Посетив не один свадебный салон, Стеф все же нашла наряд мечты. Но до бракосочетания она не хочет его показывать.

9/10 Посетив не один свадебный салон, Стеф все же нашла наряд мечты. Но до бракосочетания она не хочет его показывать.

Для самой Стеф было принципиально, чтобы на наряде были кружево и бисер, так как для нее важна тактильность изделия, ведь она не видит.

8/10 Для самой Стеф было принципиально, чтобы на наряде были кружево и бисер, так как для нее важна тактильность изделия, ведь она не видит.

При этом женщина почти непрерывно плакала, ощущая, как важен этот день для Стеф.

6/10 При этом женщина почти непрерывно плакала, ощущая, как важен этот день для Стеф.

У Стеф врожденная дистрофия роговицы. Но когда ей сделали предложение руки и сердца, она решила, что это не повод отказаться от свадебного платья мечты.

1/10 У Стеф врожденная дистрофия роговицы. Но когда ей сделали предложение руки и сердца, она решила, что это не повод отказаться от свадебного платья мечты.

«Привет, Стеф! Твои фото готовы, и я собираюсь описать их для тебя. Я написал историю о каждой из них, и я собираюсь объяснить, что происходит на каждом снимке», — такое необычное сообщение оставил для своей клиентки фотограф Джеймс Дей.

Все дело в том, что зрение Стеф всего 3%. Она различает лишь некоторые формы и тени. Но у девушки в жизни важное событие — она выходит замуж за Роба, которого, к сожалению, никогда не видела. Но она очень хотела, чтобы не только ее свадьба, но и момент поиска платья были запечатлены на фото.

Разумеется, купить торжественный наряд вслепую очень тяжело. Стеф пришлось включить все свое воображение, чтобы представить, как будет выглядеть ее наряд. Она подходила и ощупывала каждую модель. К счастью, вместе с ней также была подруга, которая в подробностях рассказывала о каждом экземпляре.

Между тем подбор платья занял достаточно много времени. Стеф в подробностях описала наряд своей мечты и заметно нервничала, что родственники, а мама, папа и брат тоже поехали с ней, не торопятся выражать восторги по поводу очередного примеряемого платья.

Принципиальным для Стеф было, чтобы на наряде были кружево и бисер, так как их можно ощущать тактильно, а для незрячей девушки это очень важно.

Чтобы найти нужную модель, невесте пришлось посетить не один магазин. Мать при этом ощупывала дочь и давала комментарии по тому, как сидит модель, а остальная часть коллектива оценивала вид платья воочию. Многие невольно плакали в течение всей процедуры подбора наряда. В конце концов девушка выбрала платье, но в Сеть Джеймс выложит его лишь в ноябре, когда у Стеф и Роба будет свадьба в Квинсленде.

Стеф и Джеймс знакомы уже десять лет. В мае 2008 года она позвонила ему и попросила снять ее, пока она еще видит. И Дей сделал для нее снимки, где она бежит по полям в белом летнем платье.

После этого они долгие годы не виделись, пока Стеф не позвонила фотографу с сообщением, что выходит замуж. К этому моменту ее зрение почти полностью упало.

Стеф и Роб познакомились на вечеринке, которая проходила на крыше многоквартирного дома. Оказалось, что они вместе жили в этом здании и даже иногда встречались, но обычно Стеф выходила из дома в пижаме, чтобы вкинуть мусор, а потому старалась не поднимать глаза на соседей. Теперь она об этом жалеет, ведь в доме она живет давно, а значит, могла бы знать, как выглядит Роб, если бы хоть раз подняла глаза.

У Стеф кератоконус — это врожденная дистрофия роговицы. Заболевание характеризуется тем, что зрение постепенно угасает, особенно после полового созревания. Девушка начала слепнуть в 19 лет, с тех пор уже 13 лет она живет с заболеванием. У ее мамы точно такой же недуг, но она уже давно не видит абсолютно ничего. Кроме того, у Стеф есть три брата, двое из которых тоже страдают от слепоты.

Раньше Стеф была агентом по недвижимости, теперь переучилась на массажистку — и получила разрешение делать массаж в том же здании, где работает.