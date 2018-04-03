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Как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты
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Как слепая невеста выбирала свадебное платье мечты 

Рамблер 2 часа назад
Зрение Стеф всего 3%, поэтому в выборе наряда ей помогали сразу шестеро зрячих и незрячих человек.
1/10  У Стеф врожденная дистрофия роговицы. Но когда ей сделали предложение руки и сердца, она решила, что это не повод отказаться от свадебного платья мечты.
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2/10  Мать Стеф тоже слепа. Ни снимке Стеф помогает перейти через дорогу брат, а ее матери - отец.
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3/10  Стеф дала своей подруге подробное описание, в каком платье она хотела бы пойти под венец.
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4/10  Сама Стеф выбирала модели платья на ощупь.
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5/10  Мать Стеф тоже при помощи прикосновений оценивала, как сидит наряд на дочери.
Фото:
6/10  При этом женщина почти непрерывно плакала, ощущая, как важен этот день для Стеф.
Фото:
7/10  Остальные члены семьи и подруга оценивали визуальную составляющую платья.
Фото:
8/10  Для самой Стеф было принципиально, чтобы на наряде были кружево и бисер, так как для нее важна тактильность изделия, ведь она не видит.
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9/10  Посетив не один свадебный салон, Стеф все же нашла наряд мечты. Но до бракосочетания она не хочет его показывать.
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10/10  Стеф и ее бойфренд Роб поженятся в ноябре 2018 года в Австралии.
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«Привет, Стеф! Твои фото готовы, и я собираюсь описать их для тебя. Я написал историю о каждой из них, и я собираюсь объяснить, что происходит на каждом снимке», — такое необычное сообщение оставил для своей клиентки фотограф Джеймс Дей.
Все дело в том, что зрение Стеф всего 3%. Она различает лишь некоторые формы и тени. Но у девушки в жизни важное событие — она выходит замуж за Роба, которого, к сожалению, никогда не видела. Но она очень хотела, чтобы не только ее свадьба, но и момент поиска платья были запечатлены на фото.
Разумеется, купить торжественный наряд вслепую очень тяжело. Стеф пришлось включить все свое воображение, чтобы представить, как будет выглядеть ее наряд. Она подходила и ощупывала каждую модель. К счастью, вместе с ней также была подруга, которая в подробностях рассказывала о каждом экземпляре.
Между тем подбор платья занял достаточно много времени. Стеф в подробностях описала наряд своей мечты и заметно нервничала, что родственники, а мама, папа и брат тоже поехали с ней, не торопятся выражать восторги по поводу очередного примеряемого платья.
Принципиальным для Стеф было, чтобы на наряде были кружево и бисер, так как их можно ощущать тактильно, а для незрячей девушки это очень важно.
Чтобы найти нужную модель, невесте пришлось посетить не один магазин. Мать при этом ощупывала дочь и давала комментарии по тому, как сидит модель, а остальная часть коллектива оценивала вид платья воочию. Многие невольно плакали в течение всей процедуры подбора наряда. В конце концов девушка выбрала платье, но в Сеть Джеймс выложит его лишь в ноябре, когда у Стеф и Роба будет свадьба в Квинсленде.
Стеф и Джеймс знакомы уже десять лет. В мае 2008 года она позвонила ему и попросила снять ее, пока она еще видит. И Дей сделал для нее снимки, где она бежит по полям в белом летнем платье.
После этого они долгие годы не виделись, пока Стеф не позвонила фотографу с сообщением, что выходит замуж. К этому моменту ее зрение почти полностью упало.
Стеф и Роб познакомились на вечеринке, которая проходила на крыше многоквартирного дома. Оказалось, что они вместе жили в этом здании и даже иногда встречались, но обычно Стеф выходила из дома в пижаме, чтобы вкинуть мусор, а потому старалась не поднимать глаза на соседей. Теперь она об этом жалеет, ведь в доме она живет давно, а значит, могла бы знать, как выглядит Роб, если бы хоть раз подняла глаза.
У Стеф кератоконус — это врожденная дистрофия роговицы. Заболевание характеризуется тем, что зрение постепенно угасает, особенно после полового созревания. Девушка начала слепнуть в 19 лет, с тех пор уже 13 лет она живет с заболеванием. У ее мамы точно такой же недуг, но она уже давно не видит абсолютно ничего. Кроме того, у Стеф есть три брата, двое из которых тоже страдают от слепоты.
Раньше Стеф была агентом по недвижимости, теперь переучилась на массажистку — и получила разрешение делать массаж в том же здании, где работает.
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