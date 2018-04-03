Ченнинг Татум и Дженна Деван: 10 самых нежных цитат друг о друге

Сегодня Интернет потрясла о том, что одна из самых красивых пар Голливуда распалась — Дженна Деван и Ченнинг Татум официально заявили о своем расставании. Эта новость была неожиданностью для всех, ведь отношения супругов казались идеальными. Оk-magazine.ru решил вспомнить самые трогательные и нежные цитаты Ченнинга и Дженны друг о друге.

Отсутствие страха

В 2014 году Ченнинг в разговоре с The Hollywood Reporter признался, что Дженна помогла ему преодолеть страхи.

Я очень сильно злился на самого себя. Я ненавидел индустрию, в которой работал. И думаю, Дженна помогла мне осознать, что я просто боюсь… Боюсь не добиться того, о чем мечтаю. Когда вы чувствуете, что ваша жизнь и будущее зависит от кого-то другого, это очень страшно.

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Сильная женщина

Яркое воспоминание у Ченнинга Татума осталось после родов жены. Актер рассказал, что плакал, наблюдая, через какие мучения проходила Дженна.

Я четыре раза ходил в ванную, чтобы поплакать. Существует реальная причина, по которой бог не дал мужчине способность рожать детей. Мы просто не сможем это сделать. Я не представляю, как она это сделала. Это было похоже на передачу про животный мир на National Geographic

Первый поцелуй на съемочной площадке

Никогда не забудет Ченнинг Татум и работу в фильме «Шаг вперед», ведь именно на съёмочной площадке этой картины произошел его первый поцелуй с будущей женой.

Мы не отходили друг от друга на съемках. Сейчас забавно наблюдать со стороны и подмечать моменты типа: «О, ничего себе! Это был наш первый поцелуй». Когда съемки закончились, мы вернулись в Лос-Анджелес и с тех пор не расставались.

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Веселые будние

Будние Ченнинга и Дженны протекали весело. Супруги дурачились и даже устраивали танцевальные поединки.

Когда мы просыпаемся утром, то первым делом ставим музыку. Мы танцуем, даже когда меняем подгузник Эверли. Наша дочь ненавидит мокрые подгузники, поэтому каждая смена памперсов была похожа на брейк-данс. Когда дело было закончено, мы всегда делали небольшую «ветряную мельницу».

Игра «от 1 до 10»

В 2013 году в интервью Cosmo Ченнинг сказал, что они с Дженной разработали «игру чувств». Суть заключалась в том, чтобы честно отвечать на вопросы друг друга.

Я спрашиваю ее: «Насколько сильно ты меня любишь в данный момент?» И она должна ответить честно, выбрав число от 1 до 10. Я посоветовал другу сделать то же самое, но эта игра в его отношениях превратилась в настоящую битву.

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Взаимопонимание

Супругов неоднократно спрашивали о том, что же помогает им сохранять любовь и уважение на протяжении лет. Вот только сами влюбленные утверждали, что никаких секретов нет, и они тоже совершают ошибки.

Просто прислушивайтесь друг к другу. Нет никакого волшебного рецепта. Каждые две снежинки уникальны. Когда они будут встречаться, у них будет своя, непохожая на другие, комбинация, — сказал Ченнинг.

Подобным образом ответила в феврале этого когда и Дженна:

Когда люди говорят: «Ребята, у вас такая прекрасная жизнь». Мне хочется кричать! Я говорю всем, что никто не идеален. Определенную роль в отношениях, конечно, играет внутренний рост. Мы действительно выросли вместе. К тому же, пара должна быть сознательной и хотеть работать над своими отношениями. Мы оба были готовы к этому. И у нас всегда были одинаковые ценности. Но мы не идеальны! Вы шутите? Мы воюем, как и другие пары. В некоторых моментах мы не соглашаемся друг с другом и, да, бывают дни, когда мы не так сильно любим друг друга.

Поздравления с праздниками

В каждый день рождения Дженны муж трогательно поздравлял ее в социальных сетях. Так, когда танцовщица отметила свое 37-летие, актер написал:

Эта девушка стала еще на один год красивее. Ты привнесла такие изменения, о которых пишут только в сказках или магических книгах. Вокруг тебя все цветет. Я так благодарен тебе за твои уроки. Пусть этот день будет счастливым для тебя, любовь моя.

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Абсолютная свобода действий

В эфире шоу Эллен ДеДженерес Дженна Деван рассказала, что не ограничивает свободу своего мужа и позволяет проводить время с друзьями. По ее мнению, доверие только укрепляет отношения.

Однажды он затусил с танцевальной группой в одном из баров. Это была сумасшедшая ночь с огромным количеством текилы. Он сказал мне, что будучи свободным, он все равно не переставал думать обо мне. В два часа ночи он постучал в дверь моего гостиничного номера. Я открыла и увидела, что он стоит в сомбреро голый. Нет, на нем еще было нижнее белье и угги. Он посмотрел на меня и сказал: «Давай сделаем это».

Как две капли воды

Не менее важным фактором при построении отношений Дженна считает совместимость. Так, в интервью Health она рассказала, что очень похожа на своего супруга.

Я очень чувственный человек, как и мой муж. Именно это и помогает нам в большинстве случаев находить точки соприкосновения.