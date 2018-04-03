Как выбрать «правильного» мужчину

Как определить, что вы друг другу подходите? Моя позиция: самый главный выбор в жизни женщины — это выбор мужчины. Реализация, профессионализм, выбор своего дела, работа — это очень важно. Но первоочередное для женщины — семья, очаг и мужчина. Опять же, это не значит, что женщина должна только на нем концентрироваться. Осознанность жизни — это баланс и гармония во всем.

Проблема в том, что женщины зачастую делают неправильный выбор. Они становятся в позицию ожидания и ждут, когда мужчина сделает им предложение. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, выбери меня». И это им зашоривает глаза от адекватного и трезвого анализа этого мужчины. А подходит ли вообще этот мужчина для того, чтобы быть отцом семейства? Будет ли он защищать, обеспечивать свою семью?

И вот здесь для меня очень важно понимать все-таки разделение ролей в семье. Потому что для того, чтобы женщина была расслаблена, чтобы она была полноценна, сбалансирована, гармонична, чтобы она давала достаточный уровень энергии, она должна понимать, что задачи у мужчин и женщин разные. У мужчин мы зачастую хотим сильное плечо. Но, когда мы получаем это сильное плечо, когда мужчина хочет принять решение, мы отбираем у него эту инициативу и кричим: «Нет, ты все неправильно делаешь, я сделаю сама». Тем самым мы губим просто любую инициативу в мужике.

И вот, если женщина понимает разность ролей, разность в семье, то ей будет гораздо легче отдать бразды правления мужчине, а самой именно заниматься очагом. В моем личном мире мужчина защищает и обеспечивает семью, а женщина создает все условия, в которых семья будет гармонична, будет счастлива, в которой будут расти счастливые дети, муж будет получать тонну энергии и мотивации от женщины.

Как быть лучшей для своего мужчины?

Здесь я дам три совета. Первый совет: не пытаться своего мужчину переделывать. Я вообще уверена, что мы всегда выбираем себе партнера по образу и подобию своему. Если девушка с развитым чувством собственного достоинства, роскошна и шикарна во всех отношениях, то и мужчину она себе выберет точно такого же.

А которые себя не ценят, не любят, они выбирают средненького такого мужичонку, а потом хотят из него сделать альфа-самца. Но такого быть не может, потому что у женщины с неразвитым женским достоинством не может быть подобного мужчины.

И вот здесь женщины идут от того, что она сама еще такая средненькая, но хочет себе роскошного мужчину и начинает не над собой работать, а ему мозг выносить. В итоге мужчина что сделает? Он ее посылает, потому что мужчине нужно с женщиной чувствовать себя, чувствовать ее восторг, чувствовать ее восхищение, благодарность.

И это второй лайфхак. Если вы хотите, чтобы мужчина вас на руках носил, то нужно постоянно им восхищаться, постоянно его благодарить. Многие девушки боятся, что мужчина сядет на шею. Это полнейший бред. Когда мы говорим «спасибо» за базовые вещи, которые делает наш мужчина: защищает, обеспечивает, заботится о семье, то мужчине хочется сделать еще больше.

Третий совет: просто перестать пилить, перестать критиковать. И я, например, даю всегда на своих тренингах такую штуку, как варежка. То есть молчать в варежку. Это когда тебе хочется что-нибудь опять мужу сказать, попилить его, покритиковать, то ты просто достаешь варежку, уходишь помолчать в нее, а потом подумать, какая реакция будет более конструктивной в данном случае. Проблема вся в том, что мы не управляем нашими реакциями и эмоциями.

Допустим, муж сделал что-то обидное, например, пришел поздно. Наша реакция какая? Устроить скандалище. Или обидеться, уйти в молчанку. Но, опять же, какой будет в этом толк? Потому что это ваша стандартная реакция, которая приведет к конфликту. Вы скажете, а почему он так меня не уважает, а почему он приходит поздно? А я могу сказать. Потому что в семье нет близости, в семье нет доверия, потому что, когда есть близость и доверие, то мужчина всегда будет думать о чувствах женщины.

Если такое поведение есть, то здесь надо задумываться не о том, что мужик — козел, а о том, что отношения не на том уровне, раз мужчина позволяет себе делать такие вещи.

Если вы будете ставить под сомнение каждую свою реакцию, то поймете, что, по сути, эти отношения — отражение вашего вклада в них. И что обижаться нет смысла, а нужно просто задуматься, почему это случилось и как это исправить. И тогда у вас не будет возникать даже желания критиковать мужа.