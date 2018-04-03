Брэд Питт ликует: они с Анджелиной Джоли наконец-то поделили детей

@angelinajoliБрэд Питт ликует: они с Анджелиной Джоли наконец-то поделили детейБрэд Питт (54) празднует победу. Согласно информации таблоида The Sun, Анджелина Джоли (42) пошла бывшему мужу навстречу, согласившись на совместную опеку над шестью биологическими и приемными детьми. За подобное решение суда актер боролся с помощью адвокатов больше года.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 27 Фев 2018 в 7:56 PST Изначально Джоли согласилась лишь на вариант редких свиданий Брэда с детьми в присутствии ее и психологов. Что заставило Анджелину смягчиться? Поступки бывшего мужа, доказавшего, что он готов на все ради их детей. Напомним, Брэд Питт некоторое время назад признался в том, что злоупотреблял алкоголем. Мол, он и забыл, когда в его жизни были дни без спиртного. Актер не скрывал, что пил много и часто, но довольно незаметно для большинства из его окружения. Знала и терпела до поры до времени его поведение жена. Вину за развод Брэд тогда взял именно на себя. И успешно прошел курс лечения от алкоголизма. Напомним также, что бракоразводный процесс между супругами начался в 2016 году. Поклонники надеются, что теперь, когда Анджелина и Брэд пришли к ключевому соглашению по вопросам опеки, будет официально объявлено о завершении развода. Читай также материал: Невероятно! Бреда Питта застали целующимся с Дженнифер Энистон

Публикация от Королёк? (@korolek_0) 31 Мар 2018 в 12:48 PDT Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 31 Мар 2018 в 7:54 PDT