История любви Ченнинга Татума и Дженны Деван от первой искры на съемках фильма «Шаг вперед»

Ченнинг Татум признавался, что между ним и Дженной вспыхнула искра при первой же встрече. Однако сейчас, спустя 13 лет отношений, супруги решили развестись, оставив поклонников по всему миру без ответа на главный вопрос — «Почему?». Редакция Ok-magazine.ru вспоминает «волшебное путешествие» одной из самых любимых голливудских пар.

Съемки фильма «Шаг вперёд» (Step Up)

Трудолюбивый 24-летний Ченнинг работал моделью и стриптизером, когда в 2005 году ему предложили сниматься в картине «Шаг вперёд». Дженна к этому времени была знаменитой и уже успела повстречаться и расстаться с Джастином Тимберлейком

На съемках фильма Татум почти сразу влюбился в Деван. Но чтобы покорить сердце красавицы, ему пришлось предпринять несколько попыток. Дженна считала, что ее коллега по картине не готов к серьезным отношениям. «Ты должен понять, что ты хочешь, потому что я хочу отношений», — говорила она претенденту на свое сердце в начале отношений.

После этой фразы Ченнинг, недолго думая, пришел в гостиничный номер к актрисе — чем подтвердил серьезность своих намерений.

Он сказал, что у него был шанс остаться одному, но он не может перестать думать обо мне. Он был в сомбреро, трусах и в уггах. И я сказала «Давай попробуем», — вспоминала Дженна.

Кадр из фильма «Шаг вперёд»

Пара не смогла скрывать свой роман от съемочной команды: «На следующее утро мне позвонила ассистент режиссера и сказала, что команда не может найти Татума, что его нет в своем номере. Тогда я сказала: „Он в моем номере“».

После этого признания Ченнинг зашел на съемочную площадку под бурные аплодисменты команды.

Красивая свадьба

Ченнинг и Дженна поженились в Малибу 11 июля 2009 года. На свадьбу было приглашено 220 гостей.

Я сейчас настолько сильно счастлив. Это похоже на то, как я ощущаю себя с первого дня нашей встречи, — говорил Ченнинг журналу PEOPLE сразу после свадьбы.

ЧеннингТатум и Дженна Деван

Одинаковые татуировки

Из-за плотного рабочего графика, возлюбленные смогли выделить на свадебное путешествие всего два дня. Молодожены отправились на Бали, где сделали одинаковые татуировки.

Наш мини-медовый месяц продлился 2 дня.. зато у нас есть одинаковые татуировки с надписью «бок о бок» на балийском языке, — писала в своем Твиттере звезда.

Рождение ребенка

В 2013 году в семье Татумов произошло пополнение: Дженна родила девочку. «Дженна и Ченнинг взволнованно сообщают о рождении их дочери, Эверли Элизабет Мэйзелл Татум, которая родилась 31 мая в Лондоне», — было опубликовано на сайтах звезд.

Первое фото малышки Ченнинг опубликовал в честь Дня отца в 2013 году. С тех пор пара редко делилась фотографиями дочки в социальных сетях, дабы защитить ее от излишнего внимания общественности.

Ченнинг Татум и Дженна Деван с дочкой

Выступление Дженны на «Битве фонограмм»

В 2016 году Дженна и Ченнинг доказали, что они все еще одна из самых горячих пар Голливуда: актриса станцевала своему супругу стриптиз на программе «Битва фонограмм». В рамках шоу знаменитость спародировала образ Татума из фильма «Супер Майк XXL», нарисовав кубики на животе и надев бейсболку.

Объявление о разводе

3 апреля 2018 года 37-летние Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о своем расставании спустя 9 лет брака. Пара опубликовала сообщение, в котором говорилось следующее:

«Мы так долго любили друг друга и совершили волшебное путешествие вместе. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему любим друг друга, но эта любовь ведет нас разными путями».

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Ченнинг Татум и Дженна Деван