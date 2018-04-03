Любовь зла: самые неприглядные партнеры знаменитостей

Среди звезд как нигде велика концентрация умопомрачительно красивых мужчин и женщин. Это и неудивительно, ведь выглядеть хорошо — это их профессия. Тем более странно видеть, когда в этой среде складываются пары, где один партнер явно и существенно не дотягивает до другого по степени успешности, внешнему виду и моральным качествам. Что же заставляет известных людей выбирать неподходящих спутников? Неужели та самая великая любовь, которая делает выбор вопреки воли кого бы то ни было.

Этот француз может быть сколь угодно богатым бизнесменом, но рядом с великолепной Сальмой он все равно будет казаться бледной копией мужчины. Они познакомились еще в 2006 году в Италии, а уже в сентябре следующего года у них появились дочь и планы на женитьбу. При этом Хайек, которая любит эпатировать публику своими нарядами на красных дорожках, говорит, что одевается только для мужа и лишь для него хочет выглядеть красивой.

Легендарный Росомаха, оказывается, вовсе не окучивает каждую неделю новую красотку, а уже более 20 лет живет с одной обычной женщиной. Не знай мы их истории, могли бы принять ее за кассиршу в супермаркете. Но их любовь начиналась удивительно. Они встретились в Мельбурне на съемках сериала, где Деборра играла главную роль, а Хью пришел на свою первую актерскую работу. Через 4 месяца все было решено — они поженились в 1996 году и с тех пор не расстаются.

Звезда «Секса в большом городе» всегда ассоциировалась с шикарными мужчинами вроде Мистера Бига. Кто мог знать, что в спутники в реальной жизни она выберет себе актера с амплуа ботаника, да еще с большими проблемами с законом. Сара Джессика и Бродерик поженились ровно 20 лет назад, у них есть сын и девочки-близнецы, рожденные суррогатной матерью. Не все в их браке проходило гладко, даже сейчас ходят слухи об их разводе. Однако факт остается фактом — красотка провела большую часть жизни с таким вот парнем.

Джеймс Бонд получает ту женщину, которую захочет. В большинстве случаев это сногсшибательные молодые красавицы, готовые сделать для него все. Но Пирс Броснан не похож на своего самого известного героя. По крайней мере судя по его жене. Пара вместе с 1994 года, и ради этой женщины Броснан нарушил страшную клятву, данную у постели умирающей первой жены. Ее не стало из-за рака яичников, и актер пообещал больше никогда не жениться. Тем не менее он женился на мисс Смит в 2001 году и, похоже, до сих пор ей предан.

Бывшая звезда SNL и успешная голливудская актриса Тина Фей имеет полный набор достоинств — красоту, талант и потрясающее чувство юмора. На такую наживку мог попасться и более достойный экземпляр, чем Джефф Ричмонд. Во-первых, он едва достает до ее плеча, а во-вторых, он гораздо старше своей жены. Тем не менее Фей признается, что он вообще единственный мужчина, который у нее когда-либо был. Теперь у них две дочери и вроде бы все хорошо.

Клайв — один из тех мужчин, которые становятся все более сексуальными с возрастом. Чего нельзя сказать о его жене. Несмотря на это их история любви — почти открыточная, без скандалов и громких измен. Они встретились на сцене почти 20 лет назад. Оуэн играл Ромео, а его будущая жена, конечно, Джульетту. С тех пор он стал популярнейшей фигурой в Голливуде, а ее карьера полностью затормозилась. Клайв неоднократно признавался журналистам, что настолько ценит свою семью, что не намерен ставить ее под угрозу даже невинным флиртом с другими женщинами. Единственное, что его беспокоит — любовные сцены, в которых приходится сниматься. Для его жены они очень болезненны.

Еще одна красотка, выбравшая в спутники толстого коротышку. Что только ими движет! Внешность и послужной список Диаз могли позволить ей выбрать любого мужчину, которого она только захочет. Но ее почему-то тянет на странных личностей вроде Мэддена. Это тем более странно, что она большая поклонница фитнеса, а этот парень вряд ли когда-либо следил за своей фигурой.

Знаменитый доктор Хаус, воплощение сексуального мизантропа на телевидении, оказывается, чуть ли не со студенческих времен живет с одной и той же женщиной и плюет на завывания юных поклонниц под окном. У Хью и его жены трое детей, они часто появляются всей семьей на глазах папарацци и производят впечатление самой счастливой пары.