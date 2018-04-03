Любовь зла: самые неприглядные партнеры знаменитостей 

Среди звезд как нигде велика концентрация умопомрачительно красивых мужчин и женщин. Это и неудивительно, ведь выглядеть хорошо — это их профессия. Тем более странно видеть, когда в этой среде складываются пары, где один партнер явно и существенно не дотягивает до другого по степени успешности, внешнему виду и моральным качествам. Что же заставляет известных людей выбирать неподходящих спутников? Неужели та самая великая любовь, которая делает выбор вопреки воли кого бы то ни было.
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Этот француз может быть сколь угодно богатым бизнесменом, но рядом с великолепной Сальмой он все равно будет казаться бледной копией мужчины. Они познакомились еще в 2006 году в Италии, а уже в сентябре следующего года у них появились дочь и планы на женитьбу. При этом Хайек, которая любит эпатировать публику своими нарядами на красных дорожках, говорит, что одевается только для мужа и лишь для него хочет выглядеть красивой.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Легендарный Росомаха, оказывается, вовсе не окучивает каждую неделю новую красотку, а уже более 20 лет живет с одной обычной женщиной. Не знай мы их истории, могли бы принять ее за кассиршу в супермаркете. Но их любовь начиналась удивительно. Они встретились в Мельбурне на съемках сериала, где Деборра играла главную роль, а Хью пришел на свою первую актерскую работу. Через 4 месяца все было решено — они поженились в 1996 году и с тех пор не расстаются.
Сара Джессика Паркер и Метью Бродерик
Звезда «Секса в большом городе» всегда ассоциировалась с шикарными мужчинами вроде Мистера Бига. Кто мог знать, что в спутники в реальной жизни она выберет себе актера с амплуа ботаника, да еще с большими проблемами с законом. Сара Джессика и Бродерик поженились ровно 20 лет назад, у них есть сын и девочки-близнецы, рожденные суррогатной матерью. Не все в их браке проходило гладко, даже сейчас ходят слухи об их разводе. Однако факт остается фактом — красотка провела большую часть жизни с таким вот парнем.
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Джеймс Бонд получает ту женщину, которую захочет. В большинстве случаев это сногсшибательные молодые красавицы, готовые сделать для него все. Но Пирс Броснан не похож на своего самого известного героя. По крайней мере судя по его жене. Пара вместе с 1994 года, и ради этой женщины Броснан нарушил страшную клятву, данную у постели умирающей первой жены. Ее не стало из-за рака яичников, и актер пообещал больше никогда не жениться. Тем не менее он женился на мисс Смит в 2001 году и, похоже, до сих пор ей предан.
Тина Фей и Джефф Ричмонд
Бывшая звезда SNL и успешная голливудская актриса Тина Фей имеет полный набор достоинств — красоту, талант и потрясающее чувство юмора. На такую наживку мог попасться и более достойный экземпляр, чем Джефф Ричмонд. Во-первых, он едва достает до ее плеча, а во-вторых, он гораздо старше своей жены. Тем не менее Фей признается, что он вообще единственный мужчина, который у нее когда-либо был. Теперь у них две дочери и вроде бы все хорошо.
Клайв Оуэн и Сара Джейн Фентон
Клайв — один из тех мужчин, которые становятся все более сексуальными с возрастом. Чего нельзя сказать о его жене. Несмотря на это их история любви — почти открыточная, без скандалов и громких измен. Они встретились на сцене почти 20 лет назад. Оуэн играл Ромео, а его будущая жена, конечно, Джульетту. С тех пор он стал популярнейшей фигурой в Голливуде, а ее карьера полностью затормозилась. Клайв неоднократно признавался журналистам, что настолько ценит свою семью, что не намерен ставить ее под угрозу даже невинным флиртом с другими женщинами. Единственное, что его беспокоит — любовные сцены, в которых приходится сниматься. Для его жены они очень болезненны.
Еще одна красотка, выбравшая в спутники толстого коротышку. Что только ими движет! Внешность и послужной список Диаз могли позволить ей выбрать любого мужчину, которого она только захочет. Но ее почему-то тянет на странных личностей вроде Мэддена. Это тем более странно, что она большая поклонница фитнеса, а этот парень вряд ли когда-либо следил за своей фигурой.
Знаменитый доктор Хаус, воплощение сексуального мизантропа на телевидении, оказывается, чуть ли не со студенческих времен живет с одной и той же женщиной и плюет на завывания юных поклонниц под окном. У Хью и его жены трое детей, они часто появляются всей семьей на глазах папарацци и производят впечатление самой счастливой пары.