Чествование супружеских пар прошло в центре соцобслуживания Сокола

На минувшей неделе филиал «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» распахнул свои двери для семейных пар, проживших в браке более 50 лет. На торжество были приглашены жители пяти районов САО.

— Для участников и сотрудников филиала это очень трогательное мероприятие, к которому готовились с большим трепетом. Атмосфера в зале, по словам одной из пар, была по-семейному уютной, — рассказал один из устроителей. — Вокальные номера перекликались с танцами. Наши гости мило беседовали за чашечкой ароматного чая, показывая друг другу свадебные фотографии и делясь секретами долголетия супружеской жизни.