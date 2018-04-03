Чествование супружеских пар прошло в центре соцобслуживания Сокола 

На минувшей неделе филиал «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» распахнул свои двери для семейных пар, проживших в браке более 50 лет. На торжество были приглашены жители пяти районов САО.
— Для участников и сотрудников филиала это очень трогательное мероприятие, к которому готовились с большим трепетом. Атмосфера в зале, по словам одной из пар, была по-семейному уютной, — рассказал один из устроителей. — Вокальные номера перекликались с танцами. Наши гости мило беседовали за чашечкой ароматного чая, показывая друг другу свадебные фотографии и делясь секретами долголетия супружеской жизни.
В мероприятии также приняли участие: жительница района Сокол, мама четверых детей Ольга Спиридонова, сотрудница ЦСПСиД района Анастасия Мазилкина, ведущий специалист Хорошевского ЗАГСа Юлия Ерокина и другие гости. (ео)