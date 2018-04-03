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Татум и Деван разводятся после девяти лет брака
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Татум и Деван разводятся после девяти лет брака 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Пара опубликовала сообщение о разводе в Instagram. В самом начале послания Чен и Дженна написали, что им кажется странным заявлять о разводе во всеуслышание. Но статус звезд вынуждает их сделать это, чтобы фанаты не читали журналистские выдумки.
«Мы решили больше не жить как пара. Мы были влюблены так много лет и совершили удивительное путешествие вместе. Абсолютно ничего не изменилось в нашей любви, но любовь — это удивительное приключение, которое ведет нас разными дорогами. Скандалов, секретов и тайных историй нет — мы просто решили дать себе немного личного пространства и помочь друг другу жить полной жизнью. Мы все еще семья и мы будем преданными родителями для Эверли. Мы больше не будем давать комментариев и благодарим за уважение к частной жизни нашей семьи», — написали Ченнинг и Дженна.
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