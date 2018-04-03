Как изменились наши представления о моногамии

Хотя кажется, что за последние 20 лет мир полностью изменился, мы и наши родители — жители разных планет, и миллениалов волнуют совсем другие проблемы, некоторые вещи остались прежними. Например, приверженность большинства людей к моногамным отношениям.

То, что молодые люди не перестали верить в любовь, подтверждает опрос, проведенный Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом в 2017 году. Как сообщается в исследовании, 82% молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет назвали основной причиной вступления в брак искренние чувства друг к другу. Несмотря на то, что моногамия остается главной формой отношений, мы смотрим на это понятие иначе, чем наши родители. Пришло время, когда общество начало сомневаться в том, что постоянная связь с одним партнером лучше всех остальных видов отношений. По мнению руководителя лаборатории исследования стигматизации сексуальности Мичиганского Университета Терри Конли, моногамия настолько укоренилась в человеческой культуре, что многие люди даже не осознают свои предубеждения на этот счет:

Мы даже не думаем о том, правильна ли моногамия. Мы просто рассматриваем это как единственный способ.

Вот как изменились представления в обществе о моногамных отношениях за последние несколько десятков лет.

Моногамия не значит «навсегда»

За что стоит отдать должное революции в России, так это за возможность узаконить развод. Более двух веков единственной уважительной причиной расторжения брака была измена. Из-за невозможности развестись по другому поводу супруги выслеживали друг друга и старались всячески очернить. Как бы не стигматизировали тему развода в прошлые века, люди всегда изменяли, обманывали или просто уставали друг от друга. Жаль, что потребовалось столько времени, чтобы понять, развод — это не конец света. Сегодня средняя продолжительность брака в России находится в диапазоне 10-17 лет — не так уж много по сравнению с целой жизнью. Отношение к разводу в обществе до сих пор неоднозначное, но в целом избавиться от неудачных отношений стало проще. Моногамные отношения теперь — это не «один раз и на всю жизнь». Люди признали, что браки заключаются в ЗАГСах, а не в вышестоящих инстанциях, и нет смысла до смерти сидеть у потухшего семейного очага со скорбными лицами.

Моногамия не значит, что брак обязателен

В дополнение к тому, что к разводу стали относиться куда толерантнее, многие люди решают вообще не связывать себя официальными узами. Тем не менее они выбирают одного партнера для жизни и сохраняют верность на протяжении отношений. На мой взгляд, это очень честно. Когда бы еще я смогла так искренне ответить «Да» на вопрос про горе и радость, здравие и болезнь, как после пары десятков лет, проведенных вместе.

Моногамия — не единственный вариант

Не все люди созданы моногамными. Признаться в том, что ты состоишь в полиаморных или свободных отношениях, сегодня гораздо проще, хотя в России с такими заявлениями стоит быть аккуратнее. Рьяным защитникам морали, осуждающим любые виды отношений кроме моногамии, хочу сказать одно. С точки зрения эволюции уход от полигамии был связан с ростом численности племен и, как следствие, с большим количеством заболеваний венерического характера. Средств предохранения и эффективных лекарств от хламидиоза, сифилиса, гонореи и прочих прелестей бесконтрольных половых связей в те времена не было, поэтому люди решили, что гораздо безопаснее заниматься сексом с одним и тем же партнером. Сложно переубедить общество, что в основе тысячелетних представлений о моногамии как единственной правильной и нравственной форме отношений — лишь практический расчет, да это и ни к чему. Молодые люди уже чувствуют себя гораздо свободнее в вопросах самоопределения.

Моногамность зависит от партнера

Моногамность — это не врожденное качество, а комплекс установок, который может меняться с течением жизни. Убежденный полиамор может встретить человека, который заменит ему все прошлые связи, и создать с ним вполне традиционные отношения. Все зависит от того, как ты себя чувствуешь и кто рядом с тобой в данный момент.