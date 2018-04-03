7 основных особенностей тантрического секса 

Тантрический секс — приятное занятие, которое обросло огромным количеством мифов и недопониманий. Поэтому важно разобраться с помощью специалистов, что же это такое и как его практиковать!
Тантрический секс — это набор сексуальных техник, которые берут начало в индуистской Тантре и дают ощущения, отличающиеся от обычного секса. Многие испытывают новую глубину чувств, новые вариации оргазма, сильнее чувствуют любовь и привязанность к партнеру.
1. Отсутствие оргазма — нормально
В тантрическом сексе человек нередко чувствует себя лучше без оргазма, получает больше энергии и ощущает более сильную любовь. Так что гнаться за «призом» не нужно: попробуй «продышать» каждое ощущение и радуйся ему.
2. Твое сердце — тоже интимный орган
Представь, что вдыхаешь все ощущения и пропускаешь их через сердце, как бы необычно это ни звучало. Именно так энергия наполняет тебя в тантрическом сексе.
3. Живи настоящим
Оставь в стороне тревоги, слушай свое тело, запоминай все ощущения.
4. Не спеши
Чем медленнее вы двигаетесь, тем больше чувствуете. У вас остается больше времени на то, чтобы получить удовольствие от каждого ощущения. Если ты по-настоящему проникнешься этой практикой, сможешь получать удовольствие, даже когда партнер не двигается.
5. Получай волновой оргазм, а не пиковый
Обычный оргазм — это достижение пика и уменьшение ощущений. В тантрическим сексе оргазм приходит волнами, он дольше, острее и приятнее.
6. Люби тело партнера
Нередко партнеры слишком увлекаются доставлением удовольствия. В тантре важно любить и принимать тело партнера, то, как ты его ощущаешь.
7. Проходи через пики и ущелья
Обычный секс — это постоянное движение вверх. В тантрическом сексе все устроено по‑другому: создаешь удовольствие и расслабление, наслаждаешься ощущениями, отдыхаешь — и опять за дело!