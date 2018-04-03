7 основных особенностей тантрического секса

Тантрический секс — приятное занятие, которое обросло огромным количеством мифов и недопониманий. Поэтому важно разобраться с помощью специалистов, что же это такое и как его практиковать!

Тантрический секс — это набор сексуальных техник, которые берут начало в индуистской Тантре и дают ощущения, отличающиеся от обычного секса. Многие испытывают новую глубину чувств, новые вариации оргазма, сильнее чувствуют любовь и привязанность к партнеру.

1. Отсутствие оргазма — нормально

В тантрическом сексе человек нередко чувствует себя лучше без оргазма, получает больше энергии и ощущает более сильную любовь. Так что гнаться за «призом» не нужно: попробуй «продышать» каждое ощущение и радуйся ему.

2. Твое сердце — тоже интимный орган

Представь, что вдыхаешь все ощущения и пропускаешь их через сердце, как бы необычно это ни звучало. Именно так энергия наполняет тебя в тантрическом сексе.

3. Живи настоящим

Оставь в стороне тревоги, слушай свое тело, запоминай все ощущения.

4. Не спеши

Чем медленнее вы двигаетесь, тем больше чувствуете. У вас остается больше времени на то, чтобы получить удовольствие от каждого ощущения. Если ты по-настоящему проникнешься этой практикой, сможешь получать удовольствие, даже когда партнер не двигается.

5. Получай волновой оргазм, а не пиковый

Обычный оргазм — это достижение пика и уменьшение ощущений. В тантрическим сексе оргазм приходит волнами, он дольше, острее и приятнее.

6. Люби тело партнера

Нередко партнеры слишком увлекаются доставлением удовольствия. В тантре важно любить и принимать тело партнера, то, как ты его ощущаешь.

7. Проходи через пики и ущелья

Обычный секс — это постоянное движение вверх. В тантрическом сексе все устроено по‑другому: создаешь удовольствие и расслабление, наслаждаешься ощущениями, отдыхаешь — и опять за дело!