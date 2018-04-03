Первый или нет: должна ли ты обсуждать с партнером интимную жизнь до него?

В наше прогрессивное время даже в развитых странах порой возникают недопонимания относительно начала половой жизни. Должна ли девственность быть определяющим фактором при знакомстве? Попробуем разобраться!

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23-летняя Джессика из штата Миссисипи встречалась с парнем несколько месяцев. В какой-то момент он признался ей, что девственник и хочет подождать до свадьбы. «И спросил меня, был ли у меня секс? — рассказывает она. — Я занервничала, потому что был, но мне не хотелось заострять на этом внимание. Тем более что мужчины могут делать что угодно, а на девушек с опытом, особенно верующих, смотрят презрительно».

И действительно, разница есть, а разрыв между восприятием мужчин и женщин в этом смысле сокращается очень медленно. Многочисленные исследования показывают наличие двойных стандартов, когда мужчинам можно иметь много партнерш, а женщин за то же самое стыдят.

Строго говоря, отвечать на вопрос о девственности не обязан никто. Точно так же наличие или отсутствие следов на простыне не коррелирует с тем, были у женщины половые контакты или нет. Девственная плева может растянуться от езды на велосипеде задолго до первого секса, а пятно может появиться после любого полового акта из-за проблем со здоровьем.

В любом случае мужчина не имеет права стыдить тебя за то, что он ожидал увидеть в постели девственницу, а у тебя были партнеры до него. Важно также обсудить наличие заболеваний интимной сферы, если у вас обоих они есть. И еще раз: твое прошлое его не касается!

Что же до Джессики, то она не стала врать и честно рассказала, что опыт у нее есть. Если бы парень воспринял это плохо (а вышло не так), она бы не жалела о том, что сказала правду, ведь ему все равно придется или принять ее — такую, как есть, или расстаться и искать ту, что подходит под надуманные стандарты.

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