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Александр Овечкин устроил жене романтический сюрприз
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Александр Овечкин устроил жене романтический сюрприз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Овечкин души не чает в своей супруге. Спортсмен балует Настю и вниманием, и дорогими подарками. В своем микроблоге он время от времени нежно признается ей в любви, называя жену исключительно «моя половинка» и «моя девочка».
Сегодня Шубская показала романтический сюрприз от мужа. Овечкин не просто подарил ей дорогостоящее украшение, но сделал это красиво: выложил сердце из лепестков роз, в центре которого стояла коробка с браслетом Cartier.
До встречи с Настей Александр слыл ловеласом. Он менял девушек, как перчатки. Хоккеист встречался с Викторией Лопыревой, бронзовой призеркой Олимпийских игр Марией Кириленко, гимнасткой Каролиной Севастьяновой, балериной Анной Самсоновой. И это не полный список его любовных побед. Неудивительно, что семья Шубской сначала не одобрила ее выбор, но позже, при более близком знакомстве с хоккеистом, признавалась Вера Глаголева, она поняла, что дочь в надежных и заботливых руках.
Фото: Instagram
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