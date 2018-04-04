Ученые против мифов: где находится точка G и почему оргазм — не самое главное для женщины

Нет оргазма — значит, и секса не было: это мужское правило на женщин не распространяется, говорит Татьяна Семашко — сексолог-психотерапевт высшей категории, старший преподаватель кафедры психологии ПГНИУ. По мнению специалиста, необходимость женского оргазма просто очень много обсуждается в массовой культуре. На самом же деле для разных полов его значимость — разная. Так, женская сексуальность и оргазм в целом очень психологизированы.

Влюбленность — один из факторов, влияющих на женскую сексуальность. У нее возникает стремление наряжаться и полностью отдаваться своему мужчине

Миф № 1. Женщине в процессе секса обязательно нужно получить оргазм

— По поводу женского оргазма ко мне чаще приходят мужчины — они полагают, что партнерше «очень нужно» получить сексуальное удовлетворение в процессе, и поэтому прилагают для этого все усилия. Очевидно, женский оргазм стал новым признаком мужественности. Еще 100 лет назад над ним вообще никто не заморачивался, а теперь всё, наоборот, стараются. В результате у многих женщин появляется сексуальный невроз на почве того, что она «должна кончить». Она начинает держать у себя в голове эту мысль постоянно, и после этого она вообще уже никакого удовольствия от секса не получает. Нужно помнить, что женская сексуальность не завязана исключительно на оргазмах. Для нас важно всё — прикосновения, нежные слова, и, наконец, осознание того, что мы доставили удовольствие любимому мужчине.

Женская сексуальность многогранна: в постели для нее важны не только тактильные ощущения, но и нежные слова и внимание партнера

Миф № 2. Чтобы достичь оргазма, женщине нужно намного больше времени, чем мужчине

— Если, к примеру, у любовников была долгая прелюдия и женщина хорошо «разогрета», то с помощью, к примеру, клиторальной стимуляции она может легко достичь оргазма. Кроме того, многое зависит от половой конституции. Но тут главное не перестараться. Некоторые партнеры начинают быть слишком активными. Совет мужчинам: не нужно начинать стимулировать сразу все эрогенные зоны. Для того, чтобы отдаться, женщине требуется почувствовать себя в безопасности. Поэтому первыми в ход идут слова, а не руки. Не зря говорят, что «женщина любит ушами». Нужны комплименты и нежные фразы. Потом, когда она почувствует себя единственной и неповторимой, в ход идут прикосновения.

Для того, чтобы отдаться мужчине, женщине нужно чувствовать себя в безопасности

Миф № 3. Природой женский оргазм не предусмотрен. Это «достижение» эволюции

— Еще не так давно считалось, что женщина должна заниматься сексом исключительно ради продолжения рода. Наука «сексология» в начале 20-го века изучала именно мужское сексуальное поведение. Но всё изменилось после того, как роль женщины в обществе начала меняться. Сейчас уже известно: природа сделала женщине еще больший подарок, чем ее партнеру. А именно — возможность получать множественное удовольствие. Это всё ей досталось за те испытания, которые ей предстоят до — в течение девяти месяцев — и после родов. Поэтому природа распорядилась так, чтобы женщина могла получить как можно больше удовольствия — в том числе от того, что женщина «играет» с мужчиной, привлекает его внимание, завлекает его. Просто раньше над этим мало кто задумывался.

Миф № 4. Влюбленность влияет на яркость женского оргазма

— Состояние влюбленности действительно благоприятно сказывается на женской психике. Женщина становится более возбужденной, ей легче расслабиться. Хотя бывает по-разному. Что касается секса, она в таком состоянии гораздо легче «отдается» — то есть не соглашается, а охотнее занимается сексом. Женщина уверена, что она находится в безопасности, у нее нет никаких «блоков».

Иногда мужчины могут перестараться в своем стремлении доставить женщине удовольствие. Совет — дайте женщине самой решить, кончать или нет Миф № 5. Если женщина не испытывает оргазм, то в этом виноват мужчина

— Как правило, при мастурбации у женщины всегда всё получается. Чтобы и с мужчиной всё было хорошо, необходимо, чтобы отсутствовали психологические блоки. Так что слова о том, что «дело не в тебе, дело во мне» тут как никогда работают. Женщина может устать, ее могут отвлекать постоянные мысли, тревоги и заботы — о детях, работе. Если у мужчины мозг по большей части сосредоточен на партнере, то у женщины внимание может быть рассеяно на несколько дел сразу.

Миф № 6. У женщины, которая родила, оргазм ярче, чем у бездетной

— Я бы не сказала, что это так. Со временем после родов тело приходит в норму — сейчас продаются множество тренажеров, которые помогают привести в порядок вагинальные мышцы. В народе говорят — «ты роди, а потом уже получай от секса удовлетворение». Это, мягко говоря, мало имеет общего с реальностью. Многие после родов, наоборот, испытывают проблемы с сексуальностью.

Женскую сексуальность начали изучать совсем недавно: еще 100 лет назад вниманием ученых удостаивалось только мужское достоинство

Миф № 7. Самый сильный оргазм может дать только точка G — Точкой G эрогенную зону у женщины назвали СМИ. Разумеется, ее существование — не миф. В науке ее называют «тригерной» зоной. Она находится на внутренней стенке вагины, где сосредоточено наибольшее количество нейрорецепторов. Поэтому, видимо, считается, что ее стимуляция вызывает фантастический экстаз. Некоторые даже специальные операции делают, чтобы она стала более чувствительной. Но говорить о том, что у всех женщин стимуляция этой части влагалища вызывает оргазм, нельзя. У 80% женщин за оргазм отвечают клитор и малые половые губы. Кроме того, в теле женщины так много эрогенных зон — в зоне шейки матки, к примеру. Всё очень индивидуально, так что нашим мужчинам не стоит яростно искать именно эту точку.

Точка G — не миф, но, чтобы доставить женщине удовольствие, не обязательно яростно ее искать

Миф № 8. Анальный секс не дает женщине оргазма

— Спросите сначала свою партнершу — готова ли она вообще к такому повороту событий. Когда мне задают вопрос, можно ли таким способом заниматься сексом, я отвечаю: «Можно. Но не нужно». Все-таки это отверстие не для этого предназначено. Так что не обязательно заниматься проникновением — достаточно легкой стимуляции. Экзотические элементы в сексе должны быть в меру — как приправа к пище. Вы же не будете постоянно есть острый перец. У анального секса есть очень много рисков — от физиологических (трещины в прямой кишке, геморрой) до психологических — этот способ может вызвать у партнера отторжение.

Миф № 9. Если женщина долго не испытывает оргазм, она становится истеричной

«Истеричность» от оргазма не зависит, это особенность психологического портрета человека. А вот раздражительность от напряжения в личных отношениях, в том числе и сексуальных, может быть. Женская сексуальность исключительно психологична. Скорее всего, женщина будет нервничать не от отсутствия оргазма — сама помастурбирует, если надо, — а от отсутствия мужчины в ее жизни.

Миф № 10. После оргазма у женщины выделяется «гормон привязанности»

Гормон привязанности существует и называется окситоцином. Он особенно мощно вырабатывается у матери во время кормления ребенка грудью. Чаще всего его обозначают как «гормон эмпатии (сопереживания), нежности, всепоглощающей любви». Но всё не столь категорично, эмоции человека обусловлены взаимодействием большого количества и гормонов, и нейромедиаторов. Биохимия любви только в стадии изучения. Оргазм в какой-то степени обуславливает привязанность женщины к мужчине, с которым она раскрывается. Но в большей степени «привязывает» женщину к мужчине не оргазм, а его надежность, психологический и физический с ним комфорт.

Редакция благодарит студию Prestige за предоставленное место для съемки.