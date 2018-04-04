Дроздова увезла ошеломленного горем Певцова за границу

Дмитрий Певцов рассказал о том, как изменилась его жизнь после смерти старшего сына Даниила. По словам популярного актера, мир стал для него угасать.

По признанию Дмитрия Певцова, он совершенно случайно стал актером. Он не представлял себе, что это за профессия, но все же решил попытаться поступить в вуз. Во время учебы в ГИТИСе Дмитрий жил в фактическом браке с Ларисой Блажко, которая подарила ему сына Даниила. Однако спустя некоторое время они расстались, и Лариса переехала жить в Канаду. Тем не менее, они смогли сохранить дружеские отношения, Певцов активно участвовал в жизни сына.

Актер признался, что такое условие ему поставила любимая женщина, актриса Ольга Дроздова . Благодаря ей Дмитрий наладил отношения с Даниилом. «По молодости я его не признавал и считал, что не имею к нему никакого отношения. Это один из моих больших грехов. Я его, в итоге, признал, дал свою фамилию, мы с ним очень хорошо общались и даже снимались в нескольких фильмах вместе», — отметил актер.

В 2012 году Даниил погиб в результате несчастного случая. «Он встречался с одноклассниками и случайно упал с третьего этажа. Никто в его уходе не виноват. Он взлетел как ангел, и все», — не вдаваясь в подробности, сказал Дмитрий Певцов на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Артист проявил недюжинную силу воли, чтобы сдержать свои чувства, говоря о погибшем сыне. «Он был очень светлый и сильный человек — я только потом узнал, скольким людям он успел помочь за свою короткую жизнь. Своим уходом он открыл для меня двери в храм. Через какое-то время мне попалась книга „Несвятые святые“, для меня открылся другой мир. А этот мир как-то для меня стал угасать. После ухода Дани», — констатировал Дмитрий Певцов.

Вера спасла артиста. Он сказал: «Через полтора года я стал смеяться. Я стал дышать». Кроме того, по словам Дмитрия, его физически спасла жена Ольга Дроздова. «Она взяла меня за шкирку и увезла за границу, потому что я не понимал, что со мной происходило. А она это видела очевидно. И я немножечко очухался. Ольга — моя опора, мое спасение. Я бы сказал, смысл», — заявил актер.