10 мифов о мужчинах, которые развенчивают сами мужчины

Мужчины не эмоциональны

Полная ерунда! Еще как эмоциональны, но иногда сильно стесняются этих самых эмоций, потому что их вполне можно принять за слабость. А быть слабым — настоящий позор для мужчины (на самом деле, нет, но многим все еще так кажется).

Мужчины все время думают о сексе

Не поверите: по статистике женщины думают о нем даже чаще! И это очень часто бывает заметно в отношениях, когда инициатива нередко исходит именно от девушки. Мужчины далеко не всегда готовы знаться сексом: у них тоже бывают трудные дни и головные боли. Не стоит воспринимать это как конец света.

Мужчины боятся женщин, которые больше зарабатывают

Скорее, они боятся женщин, которые регулярно напоминают им об этом, пытаясь таким образом «поставить на место». Если мужчина серьезно относится к своей возлюбленной, он гордится ее успехами, а не завидует ей.

Мужчинам важно, как женщина выглядит

Важно, конечно: все хотят видеть рядом с собой ухоженную красавицу. Но внутренний мир все-таки отказывается важнее в итоге. Если, конечно, речь не идет о сексе на одну ночь.

… но им плевать на собственный внешний вид Не думайте, мужчины тоже переживают, как выглядят голыми, и не слишком ли много волос у них на теле. Да и мятая рубашка уверенности в себе не прибавляет.

Мужчинам не слишком заботятся о сексуальной безопасности

И снова нет. Нормальный мужчина не настолько помешан на сексе, чтобы заниматься им без презерватива со случайной партнершей. Он знает, что жизнь одна, а здоровье важнее сиюминутных удовольствий.

Все мужчины эгоисты в постели

Нет, не все думают только о себе: для многих оргазм партнерши куда важнее своего собственного. Хороший любовник помнит, что секс не заканчивается в тот момент, когда он кончает. Шоу должно продолжаться!

Если он не кончил, вы ему безразличны

Нет, просто у мужчин тоже бывают проблемы с оргазмом. Они же не роботы! А сымитировать оргазм им чуть сложнее, чем женщинам. Отнеситесь с пониманием!

Если мужчина смотрит порно, отношения его не удовлетворяют

Одно другому не мешает: многие мужчины продолжают мастурбировать, даже когда женятся. И это не значит, что с их реальной сексуальной жизнью что-то не так. В порно показывают то, что некоторые никогда не решатся попробовать со своей партнершей, так что, это просто фантазия, а не измена с ноутбуком.

Мужчины и женщины не могут быть друзьями

Могут, если ни у кого из нет других планов.