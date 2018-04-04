Жанна Эппле впервые встретится с соперницей в программе «Секрет на миллион»

Новым звездным гостем программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ станет известная актриса Жанна Эппле , полюбившаяся зрителям по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

Актриса откровенно расскажет, что на самом деле она думает о мужчинах, и почему ей не везет в личной жизни. Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о непростых отношениях с мамой и расскажет, что привело к разрыву с родным человеком. А также поведает телезрителям, как квартирный вопрос поссорил ее с родным братом и признается, что для нее значат семейные узы.

Жанна вспомнит о своем единственном законном супруге, с которым она не виделась 30 лет, и расскажет, что стало причиной их развода.

Отметим, что собственную версию краха семейной жизни выскажет и бывший супруг артистки, приглашенный в студию. Вот это будет встреча…

Одним их самых острых моментов программы станет встреча Жанны Эппле с Катей Гордон , у которой героиня программы увела мужа — известного адвоката Сергея Жорина , причем в тот момент, когда тот готовился стать отцом. Поддержать артистку придут ее сыновья Потап и Ефим и невестка Ангелина.

Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 7 апреля, в 17:00 на НТВ.

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