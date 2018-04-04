Жанна Эппле впервые встретится с соперницей в программе «Секрет на миллион» 

Новым звездным гостем программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ станет известная актриса Жанна Эппле, полюбившаяся зрителям по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»
Актриса откровенно расскажет, что на самом деле она думает о мужчинах, и почему ей не везет в личной жизни. Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о непростых отношениях с мамой и расскажет, что привело к разрыву с родным человеком. А также поведает телезрителям, как квартирный вопрос поссорил ее с родным братом и признается, что для нее значат семейные узы.
Жанна вспомнит о своем единственном законном супруге, с которым она не виделась 30 лет, и расскажет, что стало причиной их развода.
Отметим, что собственную версию краха семейной жизни выскажет и бывший супруг артистки, приглашенный в студию. Вот это будет встреча…
Одним их самых острых моментов программы станет встреча Жанны Эппле с Катей Гордон, у которой героиня программы увела мужа — известного адвоката Сергея Жорина, причем в тот момент, когда тот готовился стать отцом. Поддержать артистку придут ее сыновья Потап и Ефим и невестка Ангелина.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 7 апреля, в 17:00 на НТВ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Натали и ее «Секрет на миллион»
«Или сейчас, или никогда»: Алексей Глызин откроет интригующие тайны личной жизни