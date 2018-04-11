20 способов влюбить в себя мужчину

После просмотра очередной мелодрамы или романтической комедии, у неопытных в любви девушек может создаться впечатление, что построить отношения с парнем проще пареной репы. Но так ли это на самом деле? Опытная девушка наверняка скажет, что заполучить парня своей мечты — это дело трудоёмкое и требующее специальной подготовки. Ниже представлены 20 способов, как влюбить в себя мужчину!

Совсем необязательно пользоваться сразу всеми советами. Выберите лишь те, что подойдут вам, ориентируясь на качества и характер избранника.

1. Хотя бы ненадолго прикинуться слабой и ранимой

Один из самых проверенных временем способов покорить сердце мужчины. Ведь какой уважающий себя мужчина откажется ощутить себя каменной стеной, за которой девушка будет чувствовать себя в полной безопасности? Главное не переусердствовать, выглядеть чересчур беспомощной и слабой тоже не стоит.

2. Сделать вид, что ты не собираешься ограничивать его свободу

Ваш любимый должен быть уверен в том, что он не превратится в презираемого всеми холостяками "подкаблучника". Это уже потом, после того как вы станете жить под одной крышей, можно будет объяснить ему, что "пивасик" с друзьями по выходным — это плохо, а про сауну и рыбаку с ночёвкой он должен забыть навсегда.

3. Позволь своему возлюбленному самоутвердиться

Для этого достаточно просто попросить его сделать для тебя нечто важное. Например, наладить работу компьютера, ободрать обои в спальне, починить смеситель в ванной и так далее. Единственное, о чём не стоит забывать — это чтобы задание обязательно было таким, с которым он непременно справится.

4. Всегда интересоваться его мнением

Один из действенных способов влюбить в себя мужчину, это показать, что его мнение для вас очень важно! Постоянно советуйтесь со своим избранником, прежде чем сделать выбор. Даже если вы уже знаете, как поступить в сложившейся ситуации и чему отдать предпочтение, постарайтесь убедить возлюбленного, что от его решения многое зависит. Конечно, идеально будет, если тебе удастся сделать так, что его мнение будет полностью совпадать с твоим. А для этого придётся сильно постараться.

5. Иногда надо дать ему соскучиться по тебе

Некоторые девушки так назойливо липнут к своему парню, что стараются не отходить от него ни на шаг. А это может привести к совершенно противоположным последствиям и навсегда оттолкнуть от тебя избранника. Лучше преподать себя этакой таинственной особой, которая способна исчезнуть на какое-то время без предупреждения и ничего не объясняя.

Это не только может вызвать у него ревность, но и заставит помучиться в том случае, если он, конечно же, испытывает к тебе какие-то чувства.

6. Заявить, что опасаешься семейной жизни

Большинство мужчин просто уверены в том, что все девушки вокруг только и думают о свадьбе и счастливом браке. Сделай вид, что тебя это совершенно не интересует. Как бы ненароком упомяни, что не горишь особым желанием примерить белое платье и похвастаться перед подружками обручальным колечком. Вполне вероятно, что у него возникнет желание сделать всё наоборот, и он тут же потащит тебя под венец.

7. На Каждое новое свидание немного менять свою внешность

Неплохо было бы периодически немного менять что-то в своём внешнем виде. Например, одежду, причёску, макияж. Лучше, если он будет видеть в тебе этакую женщину-загадку, каждое свидание с которой будет словно встреча с новым человеком. Влюбить в себя мужчину не так то и просто, нужно быть разной для него!

8. Всегда доверяй ему

Главное в крепких отношениях — это взаимное доверие. Не надо превращаться в подобие киношной маньячки-шпионки, которая при каждом удобном случае тут же лезет проверять почту своего возлюбленного, роется в его телефоне, копается в карманах одежды и так далее. В первую очередь, это унизительно для тебя.

А если он и в самом деле даёт повод для неприятных подозрений, то лучше поговорить с ним об этом начистоту или, в крайнем случае, порвать с ним раз и навсегда.

9. Не скупись на комплименты

Если хочешь, чтобы твой парень души в тебе не чаял, то научись хвалить его положительные качества. Ведь сложно найти такого мужчину, которому не были бы бальзамом на душу комплименты в свой адрес.

10. Сочетай остроумие с лаской и отзывчивостью

Благодаря чувству юмора можно найти выход практически из любой сложной ситуации. Но помните, что иногда весёлой шутки не всегда достаточно для того, чтобы уладить стрессовой ситуации. В таком случае нелишним будет поддержать и подбодрить своего возлюбленного.

11. Не будь скованной в компании его друзей

Не стоит игнорировать его друзей. Если есть такая возможность, то лучше и самой с ними подружиться, стать для них "своим" человеком. При этом сделать всё возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. Это даст вашему парню лишний повод для гордости за свою компанейскую и общительную девушку, способную влиться в любой коллектив.

12. Постарайся создать для своего возлюбленного как можно более комфортные условия

Создай вокруг своего парня уютную и комфортную обстановку, благодаря которой он должен будет всерьёз задуматься о том, чтобы продлить подобную атмосферу как можно дольше. А вместе с такими мыслями незаметно придут и настоящие чувства.

Каждый мужчина после работы мечтает поскорее оказаться в тёплом и уютном гнёздышке, где его любят и всегда ждут с нетерпением.

13. Разреши смотреть своему парню на то, как ты прихорашиваешься

Обычно в такие моменты девушки не позволяют своим парням наблюдать за собой, считая процедуру "наведения красоты" несколько интимной. Но для своего возлюбленного можно сделать и исключение. При этом не следует забывать, что всего должно быть в меру. Ведь кто знает, может быть он предпочитает не ведать до конца обо всех таинствах женского прихорашивания?

14. Придумай общее для вас двоим занятие

Ничто так не сближает людей, как общее хобби. И неважно, какое именно — разводить рыбок, сажать картошку, ходить на рыбалку, читать вслух книги, собирать мозайку и так далее. Главное, чтобы оно нравилось вам обоим и не было в тягость.

15. В здоровом теле — здоровый дух

Следи за своим здоровьем. Ведь несвежее дыхание изо рта, грибок на ногах или чесотка могут навсегда отторгнуть от тебя понравившегося парня. В мире существует огромное количество болезней, которые необходимо избегать, а если уж угораздило заболеть, то как можно быстрее их вылечить. Не запуская их и не откладывая в долгий ящик.

16. Старайся следить за своей фигурой

Безусловно, невозможно влюбить в себя мужчину одной лишь красивой фигурой, но без нее — никуда. Совсем необязательно голодать и превращаться в анорексичную истеричку, кожа которой готова порваться о выступающие наружу кости. Но и превращаться в жирную корову с отвисшим животом тоже не стоит. Во всём необходимо соблюдать меру. И не забывай об осанке. Скрючившаяся в три погибели красотка, ссутулившаяся подобно Горбуну из романа Гюго вряд ли удостоится внимания со стороны представителей сильного пола. Ну, разве что, сочувственного взгляда.

Поэтому —танцуй, чаще бывай на свежем воздухе, веди активный образ жизни. Если, конечно, действительно хочешь найти любовь своей жизни.

17. Не будь ограниченной

Старайся всегда шагать в ногу со временем. Смотри новости, читай книги, интересуйся происходящим в мире. Тому, кто находится рядом с тобой, должно быть интересно проводить с тобой время. Только в таком случае тебе удастся стать для него непросто очередной девушкой, а настоящим другом, которого он уже не захочет променять ни на кого другого.

18. Будь положительной и энергичной

Стараться быть как можно более энергичной. Вялость и апатия способны оттолкнуть от тебя парня, который вряд ли захочет строить отношения с малоподвижной особой, равнодушной ко всему окружающему. Влюбить в себя мужчину поможет даже ваш искренний смех…

19. Не стоит на первом же свидании рассказывать всё о себе

Старайся как можно дольше оставаться загадочной. Не стоит при первой встрече с парнем рассказывать ему о своих бывших любовниках или мужьях. Чем меньше он будет знать, тем крепче будут ваши отношения.

20. В любой ситуации оставайся собой

Одним из главных условий долгих и прочных отношений является искренность. Никакие ухищрения не помогут насильно влюбить в себя молодого человека. Единственное, что можно себе позволить в редких случаях — это ухищрения, связанные с внешностью. Но это, как говорится, святое дело. Ведь какая девушка не хочет выглядеть лучше и привлекательнее?