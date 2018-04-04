Брачные контракты, или Сколько стоят измены знаменитостей

Свадьба наследника британской семьи принца Гарри и актрисы Меган Маркл назначена на май этого года. Недавно СМИ узнали, что принц последовал примеру старшего брата Уильяма и отказался заключать с будущей женой брачный контракт. Даже несмотря на то, что его состояние оценивается в 54 миллиона долларов, а будущей жены — в 7. Адвокаты королевского дворца сначала настаивали на подписании договора, но позже все же согласились с принцем. Принц Гарри уверен, что брак с будущей женой будет крепким, поэтому контракт им не нужен.

До 1882 года в Англии всем имуществом владел муж, в том числе тем, что принадлежало жене до брака. Но развитие капитализма привело к тому, что принципы «общепринятого права» противоречили интересам высших классов, в связи с чем Английский парламент утвердил Закон о собственности замужних женщин. Женщина получила право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и завещать собственнсть кому-либо по своему желанию. Сегодня в некоторых европейских странах брачный контракт стал не просто популярным документом, который оформляют граждане, но даже обязательным условием для заключения брака.

В России брачный договор до сих пор остается прерогативой обеспеченных людей, а обычные россияне чаще узнают о брачных договорах из прессы. Зачастую там прописаны необычные и порой даже удивительные условия совместной жизни и развода.

Например, в контракте актеров Кэтрин-Зеты Джонс и Майкла Дугласа прописано, что пара должна заниматься сексом не менее трех раз в неделю, и это несмотря на солидный возраст актера (сейчас ему 73, — прим.ред). А за измену супруга второй получает 5 миллионов долларов. Кроме того, в случае развода Майкл Дуглас обязан выплатить Джонс по 2,8 миллиона долларов за каждый год брака. Надо сказать, несмотря на все трудности и болезнь Дугласа (рак гортани –прим.ред.), супруги живут вместе уже 18 лет.

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Детали брачного договора Мадонны и ее бывшего мужа Гая Риччи оказались еще более интересными. В соответствии с ними, Риччи должен был читать книги о Каббале и заниматься духовным обогащением Мадонны. Кроме того, в случае ссор Риччи не имел права на оскорбительные высказывания в адрес супруги.

По условиям контракта Николь Кидман и Кита Урбана, супруга обязана выплачивать своему мужу по 640 тысяч долларов за каждый год без наркотиков. Самое интересное, что такие условия она предложила ему сама. Урбан, который раньше был зависим от кокаина, наркотики больше не употреблял.

А вот бывший муж Кидман Том Круз со своей второй женой Кэти Холмс заключил брачный контракт отнюдь не поощрительного характера. В документе было целых 900 пунктов. Холмс обязалась соглашаться со всем, что говорит муж, никогда не обсуждать тему гомосексуальости, поддерживать счастливую атмосферу в семье, а в случае если на землю из космоса прилетит гонец и призовет Тома, Холмс обязана отправиться вместе с мужем. В результате с актером супруга прожила всего 5 лет, а после развода почти ничего не получила.

В свою очередь, миллиардер Билл Гейтс прописал в брачном договоре за собой право на измену раз в год. Если лимит превышен, то Гейтс должен выплатить жене 20 миллионов долларов. И по 10 миллионов долларов за каждого рожденного ребенка.

В России число брачных контрактов растет, хотя все еще остается ничтожно малым — доля браков с договором составляет всего 4% от общего числа. Интересно, что после того, как россияне узнали, что брачный договор можно заключить не только перед браком, но и во время брака и даже в процессе бракоразводного процесса, такие контракты стали особенно популярны, рассказала корреспонденту «МИР 24» юрист Екатерина Духина

«В России заключение брачного договора часто происходит в тот момент, когда семья переживает первый или второй кризис. Супруги уверены, что с помощью такого инструмента можно избавиться от бытовых страхов, связанных с потерей имущества, или застраховать слабую половину от возможных претензий третьих лиц — кредиторов мужа по бизнесу или претензий от стороны государства в отношении имущества, которое давно было оформлено на жену», — говорит эксперт.

Когда речь идет о таких случаях, брачный контракт, безусловно, это добро, считает юрист. «Или когда мы говорим о тех случаях, когда брачные договоры подписываются непосредственно перед разводом, и в рамках этого документа регулируются все права супругов в отношении раздела брачного имущества. Такой договор заверяется нотариально, после чего мужу и жене уже не нужно идти в суд, устраивать кровопролитные битвы за раздел имущества, поскольку они обо всем договорились на берегу. Так называемое мирное урегулирование взаимоотношений супругов, происходящее в их совместной жизни перед разводом. Это целесообразно, когда между супругами есть диалог и не потеряна надежда на здравый смысл, когда люди хотят договориться и спокойно жить дальше», — отмечает Екатерина Духина.

При этом, по словам юриста, россияне, которые заключили брачный договор, разводятся чаще. Возможно, дело в том, что в этом случае отсутствует страх неизвестности.

«Брачный договор, заключаемый перед регистрацией брака, добром не является, поскольку он чужд российскому менталитету. При заключении брачного договора не создается общность имущества. Нет связей, которые бы объединяли семью. Поэтому такие браки достаточно часто распадаются. С одной стороны, вроде бы не было никаких имущественных претензий друг к другу, с другой стороны, чувства постепенно сходят на нет», — добавила Духина.

Брачные контракты давно стали нормой в Европе и Соединенных Штатах. Однако лучше всего выбирать пукнты для контракта получается у знаменитостей.

«Мои любимые моменты — это штрафы за измены. Например, вспомним дело Элин Нордегрен и Тайгера Вудса. Жена получила на 80 миллионов больше в процессе развода, потому что муж систематически изменял ей в браке. Очевидно, что измены дались ему дорого, но за них он полностью искупил свою вину. Практически индульгенция. Хороший договор заключен у Марка Цукерберга . В нем прописано, что Марк обязан ходить со своей собственной женой на свидания не реже, чем один раз в неделю для поддержания чувств в браке. Иначе каждая из сторон должна будет выплатить друг другу солидный штраф», — говорит Духина.

Кроме того, можно привести в пример договор Брэда Питта Анжелины Джоли . «Во-первых, поражает его размер — больше ста страниц. Во-вторых, в нем детально прописаны все характеристики сторон на отдыхе. Даже вопрос питания в присутствии друг друга был решен очень подробно — кто-то из них не ел злаковые, и второй супруг должен был также воздерживаться от употребления в пищу злаковых культур в присутствии второй половины. Российские брачные договоры таких вольностей не подразумевают, поскольку такие детали указываются в отдельных соглашениях. И даже если бы мы хотели создать такой договор, то такие нормы в нем были бы недействительны», — сказала эксперт.

А вот решение принцев Гарри и Уильяма не заключать договоров юрист назвала популистским, призванными поддержать имидж короны.

«Английские суды отличаются чрезвычайно интересным отношением к богатым мужчинам, и зачастую брачные договоры таких мужчин не спасают от разорения. Поэтому тот факт, что оба принца не стали заключать со своими женами брачных контрактов, говорит не об их врожденном благородстве, а о том, что они хорошо знают о ситуации в их собственном королевстве. Безусловно, развод любого из принцев с кровопролитным дележом имущества, мягко говоря, был бы не в пользу короны. Поэтому можно считать их решения популистскими, основанными на повышении имиджа короны», — сказала она.

Отметим, в 2017 году археологи из Турецкого университета нашли на территории своей страны глиняную табличку с «брачным контрактом», заключенным в Ассирийской империи 4 тысячи лет назад. В нем сказано, что если пара не сможет зачать ребенка в течение двух лет брака, то в качестве суррогатной матери они используют женщину-рабыню.

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