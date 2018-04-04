«Надеюсь, твоя колоноскопия прошла успешно»: пара встречает друг друга в аэропорту смешными табличками

Австралийская парочка нашла необычный способ встречать друг друга в аэропорту — со смешными табличками в руках, да такими, что у остальных встречающих глаза на лоб лезут. За некоторые надписи на плакатах иногда даже краснеть приходится.

Источник: News

Публикация от twoworldwanders-Crin & Robyn (@twoworldwanders)

30 Мар 2018 в 2:22 PDT Робин и Крин познакомились в декабре 2017 года и быстро влюбились друг в друга. Но их отношения омрачает один факт: Робин живет в Брисбене, а Крин — в Мельбурне, поэтому каждые выходные они летают друг к другу.

Конечно, дорога выматывает. Но это того стоит, особенно если ваш партнер встречает вас с плакатом «Несмотря на то, что мы двоюродные брат и сестра, я хочу выйти за тебя». Остальные встречающие были, мягко говоря, ошарашены табличкой. Робин даже пришлось объясняться перед людьми, что на самом деле они с Крином не кузены.

Крин не остается в долгу и готовит разные необычные таблички к приезду девушки. Эта традиция началась, когда Робин во второй раз встречала Крина в аэропорту. До этого они посмотрели «Американский пирог 4», в котором действие происходит в музыкальном лагере. В итоге Робин встретила парня с табличкой «Добро пожаловать домой из музыкального лагеря».

Каждый раз Робин и Крин пытаются переплюнуть друг друга в остроумии, а окружающих заставляют краснеть.

«Добро пожаловать домой из Таиланда, надеюсь, тебе нравятся твои новые имплантанты».

«Надеюсь, твоя колоноскопия прошла успешно».

«Слава богу, что ты вернулся, твой отец был ужасной заменой».

Вероятно, в будущем у пары будет еще больше смешных табличек, потому что они планируют отправиться в кругосветку, которую Робин спланировала еще до знакомства с парнем.

«Мы оба хотим одного и того же: путешествовать и жить на полную катушку. Я планировала кругосветное путешествие еще до того, как мы познакомились, но через неделю наших отношений Крин решил, что хочет присоединиться. В следующую минуту мы уже бронировали билеты. Люди думают, что мы сумасшедшие, но мы решили, что нет лучше способа узнать человека ближе».

Путешествие начнется в июне, пара отправится в 22 страны — в США, Канаду, Южную Америку, Европу, Южную Африку и, наконец, в Египет.