Как понять, что он знает о сексе только из порно

У порно есть много достоинств. Мы не раз говорили, какие уроки можно извлечь из эротических фильмов и как они помогают раскрыть собственную сексуальность. Но одного недостатка у порнофильмов не отнять — они создают у человека нереалистичные представления о сексе.

Парни, встретившие пубертатный период за просмотром откровенных видео, не осознают, что порно — это скорее фантастика, чем документальная хроника. Вот как понять, что твой парень или партнер почерпнул все знания о сексе из фильмов для взрослых.

1. Он не видит смысла в прелюдии

Во всех сценах порно, что он видел, от момента появления в кадре доставщика пиццы до бурного секса проходит секунд 20. Не удивительно, что ему кажется, что ты все время возбуждена. Постарайся объяснить ему, что нельзя просто так взять и начать трахать женщину в любой момент, если она не резиновая.

2. Всегда ждет минета

Не торопится спускаться вниз, но постоянно давит ладонью тебе на макушку, чтобы невзначай столкнуть лицом со своим членом. Основное действие в порно часто начинается с минета. Не удивительно, что теперь парень не считает, что секс начался, пока он не получил оральных ласк.

3. Говорит, что презерватив мешает чувствительности

Если вы уже обговорили возможные варианты контрацепции, обменялись справками от венеролога и решили, что не будете использовать презервативы — ваше право. Но, когда парень пытается убедить тебя, что с резинкой «ощущения не те», посылай его к черту без сожалений. Ты не обязана рисковать здоровьем просто потому, что взрослые дяди в каком-то фильме не надевают презерватив.

4. Не спрашивает, прежде чем становиться грубым

Буквально 10 минут назад вы мирно пили на кухне чай, а сейчас он швыряет тебя на кровать, хватает за волосы или смачно лупит по заднице. Одна из худших вещей, которую мужчины узнают из порно, что все девушки обожают грубость, а нежность и безопасность — вещи второстепенные.

5. Думает, что ты можешь заниматься сексом в любой позиции

Так и хочется сказать такому парню: «Повторяй за мной: в порно снимаются актеры!». Эти люди зарабатывают на жизнь своим красивым телом, а все оставшееся время проводят в спортзале, чтобы иметь возможность исполнять все эти сумасшедшие трюки. Я никогда не готовилась закидывать одну ногу себе за шею, а второй обхватывать партнера, чтобы когда-нибудь парень мог меня интересно трахнуть. Слишком сложные позиции не приносят никакого удовольствия и уж точно не стоят поездки в травматологию.

6. Не остается надолго в одной позиции

Каждые 20 секунд он меняет позу, будто вы не сексом занимаетесь, а ГТО сдаете. Смонтированные короткие порно-ролики создают впечатление, что для достижения оргазма нужно сменить как минимум 10 позиций. Объясни парню, что вся эта суета только отвлекает от получения удовольствия.

7. Думает, что проникновение гарантирует твой оргазм

Это, пожалуй, самый большой признак, что он не знает, что нужно делать с девушкой в реальной жизни. Порнозвезды заставили парня поверить, что его магического пениса достаточно, чтобы ты каждый раз получала оргазм. Если мужчина не хочет слушать тебя и использовать другие возможности, чтобы доставить удовольствие — он того не стоит.

8. Как только он закончил — дело сделано

Твоя удовлетворенность не имеет значения, когда он доволен и получил, что хотел. Его финиш означает финиш вашего секса в принципе. Главная цель достигнута, всем спасибо, все свободны. Он удивится, узнав, что секс — это командное занятие, и девушки заслуживают оргазма не меньше парней.

9. Не знает, что делать после секса

В мире порно, как только секс закончился, закончилось все. Там нет финальных разговоров, лежа на одной подушке, объятий и заботы. В реальной жизни, когда сразу после секса он говорит: «Ну что ж, был рад повидаться» и хлопает дверью, это выглядит грубо. Даже если вы находитесь в свободных отношениях, другие варианты близости, кроме интима, могут улучшить впечатления от секса.