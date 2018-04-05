Неожиданные факты об оргазме

Факты об оргазме, которые мало кому известны

Практически все взрослые люди испытывали оргазм, однако мало кому что-либо известно об этом интимном моменте и его особенностях. Ниже упомянуты весьма занимательные и неожиданные факты о доставляющем удовольствие процессе.

Месячные

Как правило, в этот период девушки отказываются от секса, поскольку это кажется не слишком гигиеничным. Однако сексологи выяснили, что оргазм во время «этих дней» может оказаться более ярким, чем обычно. В ходе месячных либидо заметно повышается, но важно позволить себе расслабиться.

Живот

Эксперты рекомендуют при ощущении приближающегося оргазма погладить себе живот или попросить об этом партнера. Делать это важно нежно и аккуратно, что поможет усилить кульминацию и сделать ее ярче.

Продолжительность

Продолжительность оргазма не всегда одинаковая и зависит от ряда факторов. В частности, на это влияют настрой, самочувствие, уровень возбуждения и старания второй половины. По словам экспертов, иногда пик удовольствия может длиться порядка минуты.

Интенсивность

Бывают случаи, когда оргазм оказывается настолько сильным и интенсивным, что у человека отмечается сердечная недостаточность. Иногда такой поворот мог закончиться смертью. По этой причине жители Франции и именуют оргазм «маленькой смертью».

Здоровье

Исследования доказывают, что испытывающие на регулярной основе оргазм граждане, как правило, здоровее тех, кто такого удовольствия лишен. Он не только укрепляет организм, но также стимулирует работу иммунной системы. Особенно полезен процесс для мужчин в возрасте 45-50 лет, поскольку так они сокращают риск проблем с сердцем.

Странность

Весьма забавная странность заключается в том, что некоторые люди сразу после оргазма начинают чихать или кашлять. Механизм этот мало изучен, однако он является неконтролируемым и все еще иногда встречается.

Во сне

Еще одно необычное явление, которое заключается в том, что некоторые женщины могут испытывать «ночные оргазмы». Происходит это непосредственно во время сна, и в ходе опроса порядка 37% дам признались, что действительно с этим сталкивались.