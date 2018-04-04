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Голубкина молится о здоровье родителей Ливанова
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Голубкина молится о здоровье родителей Ливанова 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как ранее рассказывала Teleprogramma.pro, Борис Ливанов и Мария Голубкина, которые планировали пожениться еще в 2017 году, но внезапно разошлись, потом возобновили отношения и, судя по свежим публикациям в соцсетях, продолжают общаться. В недавнем интервью актриса рассказала, что, они с Ливановым действительно встречаются, правда, жить вместе пока не решаются. Виной всему сложные характеры обоих. Что касается свадьбы, по словам Голубкиной, она обязательно случится, но только тогда, когда у них с Борисом будет достаточно средств, чтобы оплатить торжество.
«На то есть несколько причин: первая — отсутствие денег на организацию торжества. Вторая — огромное количество незавершенных дел. Заключение брака — это экономическая история, объединение наших усилий. Вот когда каждый расплатится по счетам, можно начинать с чистого листа. Жених нравится моей маме Ларисе Голубкиной. «Боря, между прочим, красивее, чем его дедушка и папа!», — рассказывала Голубкина ранее.
Такое решение влюбленных принимают и их родственники. Родительница актрисы целиком и полностью одобряет выбор дочери, а Мария, в свою очередь, с нежностью и трепетом относится к близким Ливанова.
Борис Ливанов с родителями/Фото: соцсети
«Молюсь о том, чтобы все мои родные и близкие были здоровы. Очень люблю родителей Бори. Как бы ни ругались, тем не менее мы, как мушкетеры, все за одного и в обиду друг друга не дадим. Стараемся беречь и хранить друг друга своей любовью», — цитирует знаменитость Антенна-Телесемь.
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