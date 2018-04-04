Секс без тайн: доминатрикс рассказывает, что делать для укрепления отношений

О важности общения между партнерами написано немало. Американка Дженни, работавшая в БДСМ-клубе, рассказывает о том, какими обыденными порой были желания клиентов и как наладить интимную коммуникацию в паре.

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«Два года после окончания университета я жила двойной жизнью. Днем я была Дженни, секретаршей в большом офисе. А ночью превращалась в госпожу Скарлетт, прославленную доминатрикс. И на второй работе я узнала намного больше нового, чем на первой!

Когда я только начала заниматься сексом, постоянно испытывала давление, что должна доставить удовольствие партнеру — и от того же получать удовольствие сама. У меня не получался оргазм, значит, это со мной что-то не так! Много лет я притворялась перед партнерами, боясь сказать о том, что мне нужно, так что себя радовала самостоятельно.

И в какой-то момент мне это надоело, я осознала, что должна понять, чего на самом деле хочу.

Первое время я скрывала от парня свою ночную работу (мы не жили вместе). Боялась, что он меня бросит. Но однажды выяснилось, что он изменял мне с бывшей! В общем, после череды неловких разговоров мы решили доверять друг другу и открыто говорить о том, чего хотим. Вскоре мы расстались, но я поняла, сколько пар имеют друг от друга секреты, как сильно люди боятся обсуждать происходящее в постели.

Я встречалась с клиентами в комнате для интервью, чтобы понять их желания и в чем-то даже помочь. Многие впервые открыто говорили о своих фантазиях и о том, в чем стыдились признаться партнерам. Им помогало то, что я не буду никогда ни за что осуждать. Это то самое чувство безопасности, которого мы так жаждем от партнеров и которое так редко получаем. Уязвимость пугает, но откровенность стоит того!

Вот главные выводы, которые я сделала из своего опыта.

1. Твоя тайна вовсе не так ужасна, как кажется

Бесчисленное количество раз я хотела рассмеяться, услышав то, что люди так тщательно скрывали от партнеров. Некоторые мужчины просто хотели, например, целовать жене ноги.

2. Секреты возникают из страха, что тебя отвергнут

И тут важно сопоставить риск с наградой. Например, один клиент хотел, чтобы жена посидела на нем, как на стуле. Он набрался смелости сказать ей, и она высмеяла эту идею. Потом она извинилась, они поговорили обо всем, и наконец все случилось — ко взаимному удовольствию. Не надо бояться первой реакции, она скорее показывает удивление, чем осуждение партнера.

3. Мы считаем себя открытыми новому, пока не столкнемся с реальностью

Я спросила нескольких знакомых женщин, хотели бы они знать, что мужьям нравится что-то из происходящего в моей практике? Сначала все сказали, что да, но когда поняли, как это может повлиять на отношения, многие поменяли мнение. И наступает момент выбора: хочешь знать, чего хочет он, что доставит ему радость, — но при этом он в твоих глазах не будет прежним? Я, в частности, готова знать все, это стоит легкого дискомфорта от самых необычных фантазий.

4. Нет подходящего времени для сообщения секрета

Считается, что неприглядная правда в начале отношений разрушит их, но, может, тогда и отношения не так уж нужны? Правильного момента нет, нужно лишь набраться храбрости.

5. Тайны не дают многим парам вести нормальную интимную жизнь

Например, женщина хочет быть с доминантным мужчиной, а он — с доминантной женщиной. И когда один получает удовольствие, другой страдает. В здоровых отношениях ты ублажаешь его, он возвращает это тебе, вы оба довольны».

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