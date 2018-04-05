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Джастин Бибер рассказал, что для него значат его татуировки
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Джастин Бибер рассказал, что для него значат его татуировки 

Журнал ОК! 1 час назад
Он поделился снимком своего полностью татуированного тела в Инстаграм. Исполнитель рассказал, что общее время работы над рисунками на его теле составило более ста часов.
«Если бы делать татуировки было не так больно, каждый бы делал их на своем теле. Я люблю искусство и считаю, что мое тело — холст и это делает меня счастливым», — подписал певец фото в Инстаграм.
Джастин Бибер
Напомним, что поклонники до сих пор обсуждают расставание певца с Селеной Гомес. О том, что молодые люди снова расстались, стало известно в начале марта. Влюбленные несколько раз сходились и расходились, но на этот раз все серьезно — причиной расставания, по словам инсайдеров, стала неприязнь мамы Селены к Джастину. Недавно он был замечен с моделью Баскин Чемпион.
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