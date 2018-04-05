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Татуировки превратили Джастина Бибера в рецидивиста
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Татуировки превратили Джастина Бибера в рецидивиста 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Певец Джастин Бибер полностью покрыл свой торс многочисленными татуировками и теперь стал походить на классического рецидивиста. Сама знаменитость заявила, что провела более 100 часов за процедурами по нанесению рисунков на тело.
Хотя со стороны 24-летний Джастин Бибер теперь похож на опытного рецидивиста из американской тюрьмы, сам певец гордится новыми татуировками на теле. Знаменитость выложила в интернет фотографию своего торса, на котором не осталось уже почти ни сантиметра свободной кожи. Теперь туловище Бибера покрывают медведи, львы, орлы и прочие персонажи, а также разного рода узоры. Без внимания мастера татуажа не остались и руки, и плеч певца.
При этом Джастин Бибер с гордостью похвастался, что на проведение разного рода татуировок он уже потратил свыше 100 часов, и ни один из рисунков на его теле не вызывает у него сожаления. Любопытно, что еще год назад татуировок на туловище было заметно меньше, о чем говорят его фотографии топлес, но теперь Джастин не может остановиться. Певец признается, что обожает боди-арт, он поднимает ему настроение, и в ближайшем будущем Бибер намерен продолжать эту практику. Похвалы в адрес Бибера произнес и мастер татуажа Кит Маккарди, который является автором большинства рисунков на теле знаменитости. Кит заявил, что Джастин отважен и спокойно выносит не слишком приятные процедуры, мастер поблагодарил звезду за доверие. Сегодня, в общей сложности, на теле Джастина Бибера около 60 разных рисунков, многие имеют религиозный подтекст, другие — личный. На груди вытатуирован день рождения матери Джастина, у него также имеется рисунок бывшей девушки Селены Гомес на запястье. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО ДЖАСТИНА БИБЕРА
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