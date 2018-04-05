Они были вместе?! Вспоминаем нежный роман Киры Найтли и Джейми Дорнана

Начинающий манекенщик Джейми Дорнан , тогда не помышлявший об актерской карьере, стал первым бойфрендом 17-летней звезды «Пиратов Карибского моря» Киры Найтли . Тогда, в 2003 году, они были одной из самых трогательных и нежных молодых пар Голливуда: стеснялись, попадая в засады папарацци, неловко чувствовали себя на красной дорожке и жили вместе.

— вспоминал о романе Джейми. Пара распалась в 2005 году. Кира ревновала Джейми, начинавшего актерскую карьеру, а ему не хватало свободы. Несмотря на непростые отношения после расставания, сейчас звезды тепло отзываются друг о друге.

Сейчас Джейми Дорнан женат на родившей ему двоих дочерей Амелии Уорнер — и настала ее очередь ревновать его к коллегам по съемочной площадке. Кира Найтли замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном , они воспитывают дочь Эди. А как тебе кажется — подходили друг другу Джейми Дорнан и Кира Найтли?

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Фото:Instagram, Getty Images