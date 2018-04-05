Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом

Полтора года назад Лили-Роуз Депп начала встречаться с коллегой-манекенщиком Эшем Стайместом . Для юной модели эти отношения были настолько серьезными, что она даже познакомила парня с семьей. Но теперь же СМИ сообщают о расставании влюбленных. Комментариев от самой пары на этот счет пока не поступало. Да и вряд ли они будут, Лили-Роуз не сторонница выставлять напоказ свою личную жизнь. По традиции, пара уже отписалась друг от друга в соцсетях.

Впрочем, быть может, в расставании пары и нет ничего плохого. Теперь у Лили-Роуз появится время на свою карьеру. Ведь дело в том, что будучи в отношениях девушка слишком много времени проводила с бойфрендом и ее модельные успехи пошли на спад.

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Фото:East News, Global Look Press