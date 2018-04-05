Екатерина Стриженова похвасталась шикарным подарком от мужа на юбилей

«Вечером, после работы, Саша отвез меня на 84-й этаж башни «Око» в «Москва-Сити», где собрал самых близких друзей (с которыми из-за плотного графика я уже несколько лет не виделась) и устроил волшебный вечер в японском стиле. Япония — моя давняя мечта, на юбилей муж подарил путешествие в эту удивительную страну, и мы в ближайшие каникулы туда обязательно отправимся», — похвасталась Екатерина.

Фото: instagram