Звезды, у которых было столько романов, что они и сами сбились со счета

В одном из интервью Скарлетт призналась, что не слишком серьезно относится к отношениям, браку и семье. Более того, она считает моногамию дикостью. «Мне кажется, идея брака очень романтична. Это просто чудесная идея, и ее воплощение тоже может быть прекрасным. Но я не думаю, что быть моногамным человеком — это естественно, — сказала кинозвезда. — Оставаться верным — это работа. Это тяжкий труд. И тот факт, что это тяжелая работа для столь многих людей — да для каждого — доказывает, что моногамия — неестественная вещь», — признала актриса.

Все мы помним, насколько бурной была молодость Дрю. Так что, неудивительно, что актриса как человек творческий и эмоциональный крутила романы направо и налево.

Она была замужем только трижды, причем два из этих браков продлились меньше года (с Джереми Томасом — 40 дней, с Томом Грином — 163 дня). Повзрослев, актриса перестала торопить события и уже не спешила официально оформить отношения, но романов от этого у нее не поубавилось.

Она влюбляла в себя молниеносно, а за тех, в кого по-настоящему влюблялась сама, выходила замуж. К слову, браков у нее было 4, причем дважды она ходила под венец с одним и тем же мужчиной — профессиональным игроком в покер Риком Саломоном

Что в этом цветнике делает Лео, объяснять не нужно. Всем, кто интересуется не только творчеством оскароносного актера, но и его личной жизнью, давно известно, что моделей этот голливудский красавчик меняет стабильно каждый сезон. Своему вкусу Ди Каприо не изменяет вот уже много лет: его привлекают стройные длинноногие блондинки модельной внешности.