Звезды, у которых было столько романов, что они и сами сбились со счета 

Об экзотической красотке Наоми мечтали многие. Но завоевать сердце «черной пантеры» удавалось не каждому. Модель выбирала в бойфренды только уже состоявшихся (и как ни странно всегда состоятельных) мужчин. Когда-нибудь о ее личной жизни обязательно снимут фильм, в котором будут рассказаны все романтические истории. Мы же пока просто перечислим ее знаменитых бойфрендов: Майк Тайсон, Адам Клейтон, Роберт Де Ниро, Ашер, Флавио Бриаторе и Владислав Доронин. Сейчас Наоми встречается с рэпером Скептой.
В одном из интервью Скарлетт призналась, что не слишком серьезно относится к отношениям, браку и семье. Более того, она считает моногамию дикостью. «Мне кажется, идея брака очень романтична. Это просто чудесная идея, и ее воплощение тоже может быть прекрасным. Но я не думаю, что быть моногамным человеком — это естественно, — сказала кинозвезда. — Оставаться верным — это работа. Это тяжкий труд. И тот факт, что это тяжелая работа для столь многих людей — да для каждого — доказывает, что моногамия — неестественная вещь», — признала актриса.
Судя по количеству романов Йоханссон, по поводу верности она действительно не заморачивалась. Мы насчитали у нее 15 любовных историй (и это только те, о которых писали СМИ). В объятиях актрисы оказывались: Райан Рейнольдс (они были женаты), Шон Пенн, Джаред Лето, Джозеф Гордон-Левитт, Джош Харнетт, Ромэн Дориак (были женаты) и даже Брэдли Купер. Сейчас Скарлетт немного успокоилась и уже не меняет мужчин как перчатки. Сейчас она встречается со сценаристом SNL Колином Жостом и, кажется, счастлива.
Все мы помним, насколько бурной была молодость Дрю. Так что, неудивительно, что актриса как человек творческий и эмоциональный крутила романы направо и налево.
Она была замужем только трижды, причем два из этих браков продлились меньше года (с Джереми Томасом — 40 дней, с Томом Грином — 163 дня). Повзрослев, актриса перестала торопить события и уже не спешила официально оформить отношения, но романов от этого у нее не поубавилось.
Заполучить главного секс-символа 90-х мечтали миллионы мужчин по всему миру, и Памела этим умело пользовалась. Джон Питерс, Скотт Байо, Дэвид Чэрвет, Брэт Майклс, Томми Ли, Келли Слэйтер, Кид Рок, — кто только не становился «жертвой» этой белокурой бестии.
Она влюбляла в себя молниеносно, а за тех, в кого по-настоящему влюблялась сама, выходила замуж. К слову, браков у нее было 4, причем дважды она ходила под венец с одним и тем же мужчиной — профессиональным игроком в покер Риком Саломоном.
Что в этом цветнике делает Лео, объяснять не нужно. Всем, кто интересуется не только творчеством оскароносного актера, но и его личной жизнью, давно известно, что моделей этот голливудский красавчик меняет стабильно каждый сезон. Своему вкусу Ди Каприо не изменяет вот уже много лет: его привлекают стройные длинноногие блондинки модельной внешности.
Список его девушек практически полностью совпадает с перечнем светловолосых «ангелов», когда-либо принадлежавших большой семье Victoria’s Secret. В разное время Ди Каприо встречался с Келли Рорбах, Евой Герциговой, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хизертон (кажется, можно продолжать до бесконечности). Но есть в этом перечне и одна жгучая брюнетка. Кстати, тоже героиня нашей подборки. Догадались, о ком речь?