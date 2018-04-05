5 крутых вещей, которые нужно сделать перед сексом

Хороший секс зависит не только от того, что делают во время него, но и перед ним. Эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Алена Неаполитанская рассказала про 5 лайфхаков, которые обязательно надо сделать перед сексом.

Принять душ и не только

Принять душ перед сексом — это если не обязательная, то все же желательная процедура. Но это еще не все. Воспользуйтесь специальной косметикой — мерцающим лосьоном для тела с феромонами или возбуждающим спреем. Так вы будете чувствовать себя увереннее и сексуальнее уже с самого начала. Спорим, партнер не останется равнодушным? А горячее начало — залог страстного секса.

Отключить голову

Золотое правило отличного секса: во время секса надо думать только о сексе. Поэтому расслабьтесь и выкиньте все ненужные мысли из головы. Рабочие вопросы и бытовые проблемы никак не решатся, если вы будете думать о них в постели. Иногда отогнать лишние мысли бывает непросто. Для таких случаев существует специальная техника «Отключение головы». Ее суть в том, что вы выбираете специальную возбуждающую фразу и в течение 21 дня визуализируете ее — при этом расслабляетесь и не думаете о проблемах. После месяца ежедневных тренировок вы научитесь отключать голову от отвлекающих мыслей.

Возбудиться

Для того, чтобы женщина испытала оргазм, ей нужно пройти все предоргазменные стадии. Первая и очень важная стадия, от которой зависит весь «праздник», — это возбуждение. А для этого необходима прелюдия. Если ваш партнер пренебрегает этим, то решение есть — возбудитесь перед сексом «самостоятельно»: фантазируйте на сексуальные темы, используйте вагинальные шарики, посмотрите порно, наконец. Впрочем, лучше смените партнера — жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохих любовников.

Убрать все лишнее

Ваша комната может и далека от храма сексуальности (и по стилю, и по настроению), но с ненужным хламом лучше все-таки распрощаться. Создайте подходящую атмосферу — музыка, ароматы, красивое постельное белье. Все это будет приятным дополнением и настроит вас с партнером на нужный лад. И уж точно никакая посторонняя вещь не вопьется вам в спину во время секса.

Исключить возможные форс-мажоры

Чтобы вам никто не помешал, отключите телефоны и проверьте замки: родители (или дети) могут неожиданно вернуться, а сосед зайти, потому что дверь была открыта. Проверьте утюг и плиту. Отправьте кота погулять в другую комнату. Предвидеть все, конечно, нельзя, но вы хотя бы попробуйте.