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54-летняя вдова Евстигнеева хочет родить молодому возлюбленному двойню
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54-летняя вдова Евстигнеева хочет родить молодому возлюбленному двойню 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Больше года назад ушел из жизни последний супруг Ирины Цывиной Александр Благонравов. Вскоре сын мужчины Александр Благонравов-младший от другого брака заявил свои права на имущество вдовы. С того момента актриса решает вопрос наследства через суд, так как наследник Благонравова претендует не только на имущество своего отца, но и на дом с участком, который достался артистке еще от третьего мужа Евгения Евстигнеева. Однако судебные тяжбы не мешают Ирине Константиновне строить личную жизнь.
Недавно в Сети оказались снимки, на которых вдова Евстигнеева запечатлена в компании молодого мужчины. Позже выяснилось, что этот таинственный человек звезда фильма «Легенда №17» Денис Сердюков. Их связывают романтические отношения, об этом сама Цывина рассказала в недавнем интервью. По ее словам, однажды она оказалась в одной гримерке с Денисом и попросила его помочь застегнуть ее платье, а затем очаровала его своими красивыми ногами. С того момента они стали общаться ближе, а через некоторое время они вновь встретились в Москве и их утро началась с кофе, которое актер принес избраннице в постель.
Ирина Цывина и Денис Сердюков / фото: Лариса Кудрявцева EG.ru
Сердюков признался, что Новый год они встретили у его мамы. Он отметил, что у него серьезные намерения в отношении Цывиной. Также недавно они вместе ходили в храм на службу. «Мы расценили это как благословение свыше. Всерьез задумались с Денисом о совместных детях. Хочу родить ему двойню», — поделилась Ирина Константиновна. Она также добавила, что полностью доверяет своему новому возлюбленному, поэтому оформила на него генеральную доверенность, сообщает EG.ru. Теперь Денис может представлять актрису в суде и в других органах. Напомним, что ранее избранник Цывиной заверил, что хочет встретиться с Благонравовым-младшим, чтобы поговорить с ним о наследстве и заступиться за свою возлюбленную.
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