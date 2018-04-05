Джастин Бибер переложил ответственность на Селену Гомес

Джастин Бибер не намерен делать первого шага, пока Селена Гомес не решит сделать его сама…

Сел и Джастин переживают сложный этап в отношениях, хотя говорят, что они еще не закончены полностью, ходят слухи, что Селена хочет, чтобы Джастин остался для нее другом.

Однако источник «Hollywood» говорит, что Джастин не хочет сдаваться и надеется, что вскоре она примет решение о возобновлении их отношений.

«Джастин переложил ответственность на Селену. Он ждет, когда дело дойдет до ее следующего шага, если таковой будет. Он оставил все свои карты на столе и ясно дал понять, что хочет. Джастин очень хорошо справляется с ситуацией и дает Селене время и свободу, в которой она нуждается».

Это не ультиматум для Селены, Джастин просто хочет, чтобы она поняла, что он готов ждать ее столько, сколько необходимо: «Он ясно дал понять, что он никуда не пойдет и что он всегда будет здесь. Его сердце подсказывает, что Селена вернется к нему, он просто ждет… Им суждено быть вместе — в этом Джастин действительно уверен».

Кажется, что Джастин никогда не смирится с тем, что потерял Селену. Как думаете, мы снова увидим их вместе?