Ещё
Опрос «Давайте посчитаем»: кто больше тратит на свидание — молодой человек или девушка?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опрос «Давайте посчитаем»: кто больше тратит на свидание — молодой человек или девушка? 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro тоже принимала участие в флешмобе «Давайте посчитаем». Наша редакция поделились своим мнением о том, кто же больше тратит на свидание. Молодые люди отстаивали утверждение, что мужчины — на их плечи ложатся заботы о том, чтобы забронировать столик в ресторане, купить букет цветов, оплатить ужин и заказать девушке такси до дома.
Но и прекрасной половине человечества нашлось, что возразить. Чтобы произвести впечатление и понравиться молодому человеку, девушки в день свидания идут в салон красоты делать укладку и маникюр. А иногда бывает, что нужно и новое платье на выход купить.
В общем, как оказалось, расходы мужчин и женщин вполне сопоставимы. Ну а что по этому поводу думают люди на улицах Москвы, смотрите на нашем Youtube-канале Teleprogramma.pro:
А вы как думаете, кто больше вкладывается в свидание — молодой человек или девушка?
Teleprogramma.pro: последние новости
Голубкина молится о здоровье родителей Ливанова Селин Дион отмечает 50-летие Джоли целится разбить семью племянника Теннесси Уильямса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье20
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?10
Волочкова показала фото в семейных трусах78
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела55
Как воспитывают «гендерно-креативного» ребенка13
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение