Опрос «Давайте посчитаем»: кто больше тратит на свидание — молодой человек или девушка?

Teleprogramma.pro тоже принимала участие в флешмобе «Давайте посчитаем». Наша редакция поделились своим мнением о том, кто же больше тратит на свидание. Молодые люди отстаивали утверждение, что мужчины — на их плечи ложатся заботы о том, чтобы забронировать столик в ресторане, купить букет цветов, оплатить ужин и заказать девушке такси до дома.

Но и прекрасной половине человечества нашлось, что возразить. Чтобы произвести впечатление и понравиться молодому человеку, девушки в день свидания идут в салон красоты делать укладку и маникюр. А иногда бывает, что нужно и новое платье на выход купить.

В общем, как оказалось, расходы мужчин и женщин вполне сопоставимы. Ну а что по этому поводу думают люди на улицах Москвы, смотрите на нашем Youtube-канале Teleprogramma.pro:

А вы как думаете, кто больше вкладывается в свидание — молодой человек или девушка?