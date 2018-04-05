За 2017 год в исправительных учреждениях Карелии отыграли 37 свадеб

Свою любовь осужденные находят по переписке, либо женятся на тех, с кем встречались еще на воле.

В минувшем году в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия состоялось 37 церемоний бракосочетания, сообщает пресс-служба ведомства.

Свою вторую половину осужденные находят по переписке, либо женятся на тех, с кем встречались еще на воле. Для организации свадьбы осужденному требуется написать заявление, которое, как правило, его возлюбленная передает в отдел ЗАГС. Дата церемонии бракосочетания обычно совпадает с графиком длительных свиданий, для того, чтобы у молодоженов была возможность провести 3 дня вместе.

Церемония бракосочетания проходит в присутствии сотрудников, представителя отдела ЗАГС. Разрешается пригласить свидетелей и нескольких близких родственников. После официального согласия и росписи в книге ЗАГС, молодожены обмениваются кольцами, но украшения запрещены к ношению на территории ИУ, и передаются на хранение супруге. Свидетельство о бракосочетании, по традиции, вручают мужчине.