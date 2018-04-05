Крис Пайн закрутил роман с Аннабелль Уоллис

В числе парочек пополнение: Крис Пайн теперь встречается с Аннабелль Уоллис . Об этом приближенный к актерами источник рассказал журналистам зарубежного издания. Согласно данными СМИ, на момент знакомства с Крисом Аннабелль уже общалась с неким мужчиной.

Крис был очень внимательным и ухаживал за ней. Ему удалось переключить внимание Аннабелль на себя, и теперь они вместе.

Крис Пайн

Слухи о романе знаменитостей появились после того, как их сфотографировали вместе в лондонском аэропорту Хитроу в прошлый четверг. Инсайдеры поговаривают, что влюбленные отдыхали вместе на Гавайях. Кстати, у Аннабелль в Инстаграм действительно есть фото, сделанные на островах.

Аннабелль Уоллис