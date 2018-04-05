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Крис Пайн закрутил роман с Аннабелль Уоллис
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Крис Пайн закрутил роман с Аннабелль Уоллис 

Журнал ОК! 55 минут назад
В числе парочек пополнение: Крис Пайн теперь встречается с Аннабелль Уоллис. Об этом приближенный к актерами источник рассказал журналистам зарубежного издания. Согласно данными СМИ, на момент знакомства с Крисом Аннабелль уже общалась с неким мужчиной.
Крис был очень внимательным и ухаживал за ней. Ему удалось переключить внимание Аннабелль на себя, и теперь они вместе.
Крис Пайн
Слухи о романе знаменитостей появились после того, как их сфотографировали вместе в лондонском аэропорту Хитроу в прошлый четверг. Инсайдеры поговаривают, что влюбленные отдыхали вместе на Гавайях. Кстати, у Аннабелль в Инстаграм действительно есть фото, сделанные на островах.
Аннабелль Уоллис
Напомним, что до отношений с Аннабелль Крис встречался со многими известными красотками. В числе экс-возлюбленных актера оказались Оливия Манн, Зои Салдана и другие.
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