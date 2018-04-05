Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт продолжают встречаться тайно

Несмотря на то что на днях менеджер Кристен Стюарт (Kristen) опроверг ее отношения с Робертом Паттинсоном (Robert), поклонники звездной пары продолжают настаивать на том, что эти двое что-то скрывают…

Анонимные источники уверяют, что что Кристен и Роберт время от времени встречаются и проводят вместе достаточно много времени. «Они стараются вести себя сдержано, но между ними все еще есть какая-то искра», — сообщают инсайдеры. В течение февраля герои «Сумерек» не раз появлялись вместе в баре в Калифорнии, однако репортерам так и не удалось заполучить долгожданные снимки, которые могли бы подтвердить, что Кристен и Роберт в тайне встречаются.

«Она надеется, что Роб действительно просил ее за прошлые ошибки», — сообщают близкие к Кристен источники. Речь, конечно, идет о коротких, но страстных встречах актрисы с Рупертом Сандерсом (Rupert), режиссером фильма «Белоснежка и охотник», в котором девушка сыграла главную роль.

Однако многие поклонники уверены: подобные заявления — полнейшая чушь. «Они просто хотят поддерживать дружеские отношения, что в этом такого странного?» — написала одна из фанаток актера в. Возможно, эта пара наконец-то ответит на вопрос, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Особенно если эти мужчина и женщина бывшие любовники…