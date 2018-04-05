Алекс Родригес уже определился, когда сделает предложение Джей Ло

Поклонники Дженнифер Лопес с нетерпением ждут, когда же вновь увидят ее в свадебном платье. Ранее в прессе ходили слухи, что Алекс Родригес собирался сделать предложение на Рождество, однако этого не произошло. Сегодня инсайдеры вновь вернулись к этой теме и объяснили, почему бейсболист решил повременить с ответственным решением.

Как оказалось, сомнения тут не причем. Алекс уверен в своей спутнице и ищет подходящего момента, чтобы попросить ее руки. По данным приближенного источника, сейчас у влюбленных слишком плотный график, в котором нет места свадебным хлопотам.

Дженнифер изменила его в лучшую сторону, он знает об этом и хочет жениться на ней. Алекс абсолютно счастлив со своей возлюбленной и ему нравится, что теперь люди воспринимают его как отличного спортивного аналитика, а не как «плейбоя».

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Инсайдер также добавил, что сейчас Алекс готовится к предстоящему сезону Major League Baseball — его задействовали как аналитика ESPN и Fox Sports. У Джей Ло будет еще один проект в сентябре после ее шоу в Вегасе. После влюбленные будут посвободнее и уже смогут заняться подготовкой к свадьбе, которая ожидается осенью этого года.

Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес