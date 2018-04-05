Меган Фокс и Брайан Остин Грин показали свои чувства на Гавайях (пляжные фото)

Меган Фокс и ее супруг Брайан Остин Грин давно не появлялись вместе на публике и, возможно, не планировали, если бы папарацци не застали их резвящимися на одном из гавайских пляжей. Звездная пара, не стесняясь репортеров, всячески показывала свои чувства друг к другу: обнималась, целовалась, держалась за руки и не только.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Благодаря этим снимкам поклонники звёзд заметили, что 31-летняя Меган, мама троих сыновей, находится сейчас в прекрасной форме. Рельефный пресс, стройные ноги, загорелое тело — все это продемонстрировала Фокс на зависть многим девушкам.

Кстати говоря, в Каилуа-Кона — населённый пункт, где звездная пара узаконила свои отношения в 2010 году, — Меган и Брайан возвращаются часто. Романтическое место знаменитости также посещали во время свадебного путешествия в 2015 году и после рождения ребенка в 2016-м.