Джастин Тимберлейк остановил концерт ради беременной фанатки

Знаменитый исполнитель Джастин Тимберлейк в очередной раз доказал, что относится к поклонникам с искренней любовью. Мужчина неожиданно остановил свое выступление перед огромным зрительским залом ради того, чтобы выполнить просьбу беременной поклонницы.

Любимец женщин всего мира 37-летний Джастин Тимберлейк снова сумел покорить сердца фанатов. На состоявшемся в начале текущей недели концерте в Детройте артист резко остановил свое выступление, когда случайно заметил в руках стоящей в первом ряду фан-зоны поклонницы табличку с надписью: «Помоги мне объявить о моей беременности».

Музыкант, не долго думая, спустился к девушке и взял из ее рук листок с надписью, затем задал пару уточняющих вопросов и, вернувшись на сцену, с радостью объявил ничего не понимающим зрителям о том, что Дарселл Бакстрессер (имя виновницы события) в начале ноября станет мамой. Видеороликом случившегося события девушка поделилась в своем Фейсбуке, сообщив, что Джастин — это ее первая любовь, но она не ожидала, что он согласится выполнить ее просьбу. Максимум на что рассчитывала будущая мама — это на снимок с Тимберлейком и табличкой, но никак не на то, что ее кумир остановит свое выступление ради нее, заставив ждать многотысячный зал.