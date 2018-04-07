Джастин Тимберлейк остановил концерт ради беременной фанатки 

Знаменитый исполнитель Джастин Тимберлейк в очередной раз доказал, что относится к поклонникам с искренней любовью. Мужчина неожиданно остановил свое выступление перед огромным зрительским залом ради того, чтобы выполнить просьбу беременной поклонницы.
Любимец женщин всего мира 37-летний Джастин Тимберлейк снова сумел покорить сердца фанатов. На состоявшемся в начале текущей недели концерте в Детройте артист резко остановил свое выступление, когда случайно заметил в руках стоящей в первом ряду фан-зоны поклонницы табличку с надписью: «Помоги мне объявить о моей беременности».
Музыкант, не долго думая, спустился к девушке и взял из ее рук листок с надписью, затем задал пару уточняющих вопросов и, вернувшись на сцену, с радостью объявил ничего не понимающим зрителям о том, что Дарселл Бакстрессер (имя виновницы события) в начале ноября станет мамой. Видеороликом случившегося события девушка поделилась в своем Фейсбуке, сообщив, что Джастин — это ее первая любовь, но она не ожидала, что он согласится выполнить ее просьбу. Максимум на что рассчитывала будущая мама — это на снимок с Тимберлейком и табличкой, но никак не на то, что ее кумир остановит свое выступление ради нее, заставив ждать многотысячный зал.
«Какой же он потрясающий!» «Это так мило… В России таких артистов нет» «Я не до конца понимаю для чего это девушке, но поступок Тимберлейка впечатляет» «Как же я его люблю! Не каждый на такое согласится» «Он такой зайка! Вот, что значит настоящая звезда! Поступок очень тронул», — писали в сети поклонники Джастина. К слову, Тимберлейк не единственный американский артист, который ради поклонницы прервал свое шоу. Такой же поступок есть и на счету его коллеги Леди Гаги, вот только повод у певицы был менее радостным.