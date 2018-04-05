Француза посадили в тюрьму за 4,5 тыс. SMS экс-возлюбленной

Жителя Франции приговорили к году тюрьмы за то, что он, не справившись с расставанием с любимой женщиной, за пять месяцев отправил ей 4,5 тыс. SMS-сообщений.

Как передает газета Depeche, пара встречалась с 2015 по 2017 год.

«Мужчина, ревнивец по натуре, не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 он 416 раз звонил своей бывшей, отправил ей 317 mms-сообщений и 4252 смсок», — передает РИА «Новости» сообщение издания.

Отверженный мужчина пытался увидеться с возлюбленной лично, для чего в ночь на 22 февраля пробрался к ней домой, уложил ее в постель и удерживал ее руки, не давая позвонить в полицию.

«Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос . Как и я, она левша и дислексик. Я был очарован ей», — заявил мужчина в суде, добавив, что чувства были сильнее его.

Решением суда Тулузы получил 1,5 года тюрьмы, из которых шесть месяцев — условно. Ему также было предписано излечить биполярное расстройство и запрещено приближаться к своей возлюбленной.