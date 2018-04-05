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Француза приговорили к тюремному сроку за 4,5 тысячи смс возлюбленной
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Француза приговорили к тюремному сроку за 4,5 тысячи смс возлюбленной 

Российская Газета 1 час назад
Суд французского города Тулуза приговорил мужчину к 1,5 года тюрьмы за преследование бывшей девушки. Как пишет La Depeche, за полгода после расставания он 416 раз звонил своей возлюбленной, отправил ей 317 mms-сообщений и 4252 sms. Кроме того, он 15 раз проникал в ее жилище, часто по ночам, чтобы убедить возобновить отношения. В последний раз он силой удерживал ее в постели, не давая позвать на помощь.
Не выдержав преследования, девушка обратилась в полицию.
"Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик. Я был околдован ей", — рассказал мужчина во время процесса. На замечание судьи, что «любовная болезнь явление достаточно распространенное, а этот случай — уже домогательство», он ответил, что чувства были сильнее его.
Теперь мужчине придется провести 1,5 года в тюрьме и лечиться от биполярного расстройства. Приближаться к объекту страсти ему отныне запрещено.
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