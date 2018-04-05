Подтвердилось: деньги сильнее любви

В современном мире отношение к деньгам — это фактор, влияющий на то, как складывается общение людей, сблизившихся даже из-за очень сильных чувств, доказали ученые. Американские исследователи из Университета штата Аризона опубликовали в журнале Journal of Family and Economic Issues любопытную статью о том, как деньги влияют на любовь и крепость брачных уз. Оказалось, что это влияние очень значительно, причем в негативном аспекте. Ученые пригласили для участия в эксперименте 504 молодых мужчин и женщин (средний возраст составил 24 года), находящихся в отношениях. Их подробно опросили о разных аспектах финансовой стороны жизни — способности оплачивать счета, копить, денежной помощи извне и так далее. Кроме того, участники проходили тесты, показывающие степень их удовлетворенности жизнью и союзом со своим партнером. В итоге исследователями был сделан такой вывод: «Отношение к деньгам партнера, даже если пара живет раздельно, влияет на то, насколько человеку комфортно вместе с другим». Иными словами, если человек негативно относится к тому, как его партнер распоряжается деньгами, — скорей всего, такой союз распадется, либо окажется на грани распада. В частности, выяснилось, что даже страстная любовь умирает там, где один думает о втором, что тот не умеет рационально обращаться с деньгами, расточителен или, наоборот, слишком прижимист. Какой вывод из этого следует? По мнению ведущего автора исследования Мелиссы Каррэн, при поисках партнера для отношений или брака нужно обязательно учитывать свое восприятие его финансовой политики. Если одобряете то, как он тратит деньги, есть весомый шанс, что вы подходите друг другу, и ваши отношения не развалятся со временем из-за ссор по поводу денег. Ранее МедикФорум писал о том, что в современных женщинах отталкивает мужчин.