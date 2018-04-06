Ещё
Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж 

FashionTime 18 минут назад
Фото: FashionTime
Развод певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрий Клеймана был не самым простым. Поэтому экс-супруги расстались далеко не друзьями. Очередной виток выяснений отношений начался после того, как на сайте 7Дней.ру свой взгляд на брак с Дайнеко высказал Дмитрий. Молодой мужчина вспомнил как волшебное ощущение влюбленности в девушку, радость от ожидания ребенка и боль, с которой он жил:
Сразу после бракосочетания моя жена стала превращаться в абсолютно незнакомую личность. Я ничего не понимал, а надо было просто бежать от нее. Впервые в жизни видел, чтобы меня так поливали грязью. Ее подружки дали мне прозвище Балбес, а моя любимая женщина писала, что я отвратителен, поскольку совершенно не приспособлен к жизни. Сквозь туман читал, как она собирается меня выкинуть пинком под зад из-за того, что я неспособен зарабатывать хорошие деньги… Даже сейчас больно все это вспоминать.
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман в пору счастливой семейной жизни
Дмитрий Клейман подробно рассказал о ситуации, царившей в их семье:
На мне было все — от мытья посуды до завязывания шнурков на ботинках Вики. При этом вечером мчался на выступление. Происходило много ужасных вещей, которые просто не могу озвучивать, чтобы никого не шокировать. Скажу лишь одно: женщина, которая способна на физическую жестокость по отношению к мужчине, отцу своего ребенка, обречена на фиаско.
Дмитрий Клейман сообщил о разводе с Викторией Дайнеко
После выхода публикации в 7Дней.ру, Виктория Дайнеко отреагировала на исповедь бывшего мужа — на страницах интернет-журнала «СтарХит».
Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток себе. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах.
А как вы думаете, экс-супруги найдут способ помириться?
FashionTime: последние новости
Рассталась самая красивая пара российского шоу-бизнеса Ченнинг Татум и Джена Девон-Татум разводятся Почему поссорились Бородина и Жужа
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад87
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь14
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток22
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье64
«Мощный старик»: Маликов стал полностью седым2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение