Викторию Дайнеко довел до слез бывший муж

Развод певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрий Клеймана был не самым простым. Поэтому экс-супруги расстались далеко не друзьями. Очередной виток выяснений отношений начался после того, как на сайте 7Дней.ру свой взгляд на брак с Дайнеко высказал Дмитрий. Молодой мужчина вспомнил как волшебное ощущение влюбленности в девушку, радость от ожидания ребенка и боль, с которой он жил:

Сразу после бракосочетания моя жена стала превращаться в абсолютно незнакомую личность. Я ничего не понимал, а надо было просто бежать от нее. Впервые в жизни видел, чтобы меня так поливали грязью. Ее подружки дали мне прозвище Балбес, а моя любимая женщина писала, что я отвратителен, поскольку совершенно не приспособлен к жизни. Сквозь туман читал, как она собирается меня выкинуть пинком под зад из-за того, что я неспособен зарабатывать хорошие деньги… Даже сейчас больно все это вспоминать.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман в пору счастливой семейной жизни

Дмитрий Клейман подробно рассказал о ситуации, царившей в их семье:

На мне было все — от мытья посуды до завязывания шнурков на ботинках Вики. При этом вечером мчался на выступление. Происходило много ужасных вещей, которые просто не могу озвучивать, чтобы никого не шокировать. Скажу лишь одно: женщина, которая способна на физическую жестокость по отношению к мужчине, отцу своего ребенка, обречена на фиаско.

Дмитрий Клейман сообщил о разводе с Викторией Дайнеко

После выхода публикации в 7Дней.ру, Виктория Дайнеко отреагировала на исповедь бывшего мужа — на страницах интернет-журнала «СтарХит»

Честно, я расплакалась от обиды не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает. Я не буду ничего комментировать. Я не делала ничего, о чем жалею, помимо самого замужества. Могла бы сохранить очень много нервных клеток себе. И дочь не была бы свидетелем всего ужаса, который происходил на ее глазах.

А как вы думаете, экс-супруги найдут способ помириться?