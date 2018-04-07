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Как манипуляции могут укрепить отношения
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Как манипуляции могут укрепить отношения 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Адвокат по разводам утверждает, что манипуляция партнером — вовсе не преступление. Более того, она даже может улучшить отношения.
Конечно, речь в данном случае не идет о тех случаях, когда партнер вами манипулирует, все время обвиняя в том, в чем вы не виноваты. Но специалист по разводам Джеймс Дж. Секстон уверяет, что время от времени поддталкивание партнера в нужном направлении не помешает, более того, пойдет на пользу.
Секстон говорит, что в целом проще изменить других людей, чем себя. Это означает, что хоть и немного не тактично пытаться изменить других и, вообще, надо их любить такими, какие они есть, но если вы помогаете людям стать лучшей версии самих себя, то можно закрыть глаза на эти правила.
Формально, хвалить партнера за то, что вам нравится в его поведении, — тоже своего рода манипуляция. Но, руководствуясь своей 20-летней практикой, Секстон уверяет, что не менее важно говорить о том, что вам нравится что-то противоположное тому, что делает ваш партнер.
Например, если вы хотите, чтобы ваш партнер был более спонтанным и предприимчивым, попробуйте мягко ему намекнуть на это, когда он в очередной раз предлагает пойти в ресторан, в который вы и так всегда ходите. Но вместо того, чтобы зудеть, как вас достал этот общепит и цитат, как скучно постоянно там есть, расхваливайте с преувеличенным энтузиазмом, как вы любите все новое. Дождитесь, пока партнер отреагирует хоть как-то в нужном вам ключе (даже если он робко предложит ресторан той же сети через дорогу от первого) и хвалите его так, словно это ваша пятилетняя племянница после первого в своей жизни концерта.
Секстон уверяет, что такое поведение, хоть и является манипуляцией, позволяет вашему партнеру чувствовать себя лучше, ведь он сделал вам приятное.
Зато если вы скажете, что вам не нравится, что у вашего кавалера борода, он почти наверняка обидится, хоть и, возможно, побреется. Как говорится, почувствуйте разницу. Кроме того, утверждает Секстон, главное, чтобы манипуляция была направлена не на удовлетворение ваших лично интересов, а служила во благо союзу вас обоих и помогала вам обоим стать счастливее в отношениях.
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